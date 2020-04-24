Астрологический прогноз на 25.04.2020 подскажет, чего ждать от субботы

Луна 25 апреля будет находиться в знаке Близнецов. Это значит, что пришло время для быстрого принятия решений. Возможно, у нескольких знаков появятся трудности с деньгами или работой. Также некоторым людям лучше не выходить из дома.

Овен

Решить материальные проблемы в субботу вы не сможете. Однако сидеть в четырех стенах вам необязательно. Если есть возможность, обязательно выезжайте на дачу. Вам нужен большой простор, чтобы выплеснуть свою энергию и зарядиться перед новой неделей.

Тельцы

Представителям этого знака 25 апреля лучше провести в квартире. Начните утро со спорта, а затем займитесь любимым делом или просто поваляйтесь на диване – это будет для вас лучшим решение в субботу. Не забудьте уделить время детям – им понадобится ваша помощь.

Близнецы

Представителям этого знака выходной придется посвятить работе. Задачи так и будут сыпаться на вас. Не волнуйтесь, скоро вам выпадет шанс хорошо отдохнуть, а пока есть возможность проявить себя в деле. Ваши усилия не пропадут даром.

Рак

Раки 25.04.2020 могут почувствовать себя плохо. Ситуация в мире, ваши переживания или хронические заболевания – все это может дать знать о себе. Поэтому отходить далеко от дома в одиночество для вас опасно. Лучше посвятите свободное время семье – приготовьте вместе ужин или поиграйте в настольные игры.

Лев

Для Львов 25 апреля не будет ничего невозможного. Астрологи обещают, что весь день представители этого знака будут бодрыми и веселыми. Звезды рекомендуют пустить энергию в нужное русло, чтобы получить желаемое. Вечер проведите с любимым человеком.

Дева

Девам астрологи прогнозируют перемены в личной жизни. Возможно, вы неожиданно встретите свою старую любовь. Стоит ли возобновлять прежние отношения – решать только вам. Однако звезды советуют не доверять малознакомым людям – есть риск чего-то лишиться.

Весы

Весам 25.04.2020 необходимо сосредоточить все силы на семье. Разберитесь в отношениях с супругом или супругой, помогите детям и сделайте дома перестановку – все это изменит атмосферу в квартире. А вот от походов на улицу и приема гостей в выходные лучше воздержаться.

Скорпион

Скорпионам звезды рекомендуют заняться своим здоровьем. Откажитесь от вредной еды, алкоголя и встреч с друзьями. Сейчас самое главное – подумать о себе. Расслабьтесь в ванне, вспомните о заброшенном хобби или приготовьте новое блюдо – сегодня удача вам сопутствует.

Стрелец

Представителей этого знака в субботу ждет черная полоса. 25 апреля с вами может произойти множество мелких неурядиц. Преодолеть все испытания вы сможете, если настроитесь на позитив. Ваш главный враг – плохое настроение.

Козерог

Козерогам стоит отказаться от любых финансовых операций. Покупки в интернете и совершение сделок – сегодня вы не сможете трезво оценить ситуацию и принять верное решение. Правильнее всего – подумать о личной жизни и начать менять ее к лучшему.

Водолей

Водолеи получат хорошую новость от близкого человека. Однако выходить из дома 25.04.2020 не стоит – обратитесь за помощью к родственникам, если вам что-то потребуется. Также будьте внимательнее при использовании бытовой техники.

Рыбы

Представителям этого знака сегодня придется сосредоточиться на решение рабочих задач. Отдохнуть как следует не получится, однако вечером можно устроить романтический сюрприз для любимого человека, чтобы привнести в отношения новые эмоции.

Таков гороскоп на 25 апреля. Ранее "Утро.ру" публиковало восточный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.