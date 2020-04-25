Подробный прогноз от астрологов на день подскажет, как привлечь успех и благополучие

В воскресенье, 26 апреля, Луна будет находиться в знаке Козерога. День подарит море сил и энергии, поэтому его лучше посвятить спорту или творчеству. А вот от решения вопросов с деньгами лучше отказаться – можно понести серьезные убытки.

Овен

Любовный гороскоп на апрель для Овнов гласит: не стоит зацикливаться на своих страхах. У вас еще долго не появится поводов беспокоиться о личной жизни – наслаждайтесь гармонией.

Телец

Тельцам 26 апреля 2020 года звезды советуют задуматься о том, как укрепить свои позиции на работе. Не бойтесь предлагать идеи, возможно, вы и сами не догадываетесь о своем потенциале.

Близнецы

Посвятить день здоровью и спорту – лучшее решение для Близнецов в это воскресенье. Звезды придадут вам сил и помогут направить энергию в нужное русло.

Рак

26.04.2020 – день, когда Раки смогут добиться поставленных целей и помочь изменить мир к лучшему. Станьте волонтером или займитесь благотворительностью – новая деятельность подарит массу внутренних сил.

Лев

Львам захочется провести этот день в полной изоляции, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Не бойтесь попросить об этом близких: звезды обещают, что вы найдете поддержку там, где совсем не ждали.

Дева

Прогноз на сегодня для Дев гласит: ослабьте контроль и поддайтесь воле случая. Иногда внезапные события способны привнести в нашу жизнь куда больше впечатлений, чем усердные попытки все наладить.

Весы

Проведите 26 апреля 2020 года с семьей. День обещает быть стабильным и спокойным для Весов, именно поэтому его лучше всего посвятить родным и близким.

Скорпион

Денежный гороскоп для Скорпионов гласит: 26.04.2020 карьера представителей этого знака пойдет в гору. Помогут в этом дисциплинированность и продуманность – не упустите свой шанс.

Стрелец

Стрельцам грозят проблемы с желудком в воскресенье – могут обостриться хронические болезни или возникнуть внезапное отравление. Устройте разгрузочный день и не забывайте заботиться о себе, советуют звезды.

Козерог

Настойчивость Козерогов может помешать представителям этого знака в любви. У вашего партнера 26 апреля возникнет чувство, будто вы его лишаете свободы. Возьмите себя в руки и дайте возможность другим принимать решения, говорят астрологи.

Водолей

26.04.2020 станет для Водолеев невероятно важной датой – в вашей жизни в воскресенье произойдет знаменательное событие. Будьте открыты новому и не упустите свои возможности, гласит гороскоп на месяц.

Рыбы

Не стоит переживать о несбывшихся планах, говорят астрологи. Совсем скоро у Рыб появится шанс проявить себя и достичь сразу нескольких целей.

Таково подробное предсказание на день для всех знаков зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало точный гороскоп на апрель.