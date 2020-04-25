Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Гороскоп на 26 апреля: удача улыбнется пяти знакам

Гороскоп на 26 апреля: удача улыбнется пяти знакам
Фото: Günter Flegar/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Подробный прогноз от астрологов на день подскажет, как привлечь успех и благополучие

В воскресенье, 26 апреля, Луна будет находиться в знаке Козерога. День подарит море сил и энергии, поэтому его лучше посвятить спорту или творчеству. А вот от решения вопросов с деньгами лучше отказаться – можно понести серьезные убытки.

Овен

Любовный гороскоп на апрель для Овнов гласит: не стоит зацикливаться на своих страхах. У вас еще долго не появится поводов беспокоиться о личной жизни – наслаждайтесь гармонией.

Телец

Тельцам 26 апреля 2020 года звезды советуют задуматься о том, как укрепить свои позиции на работе. Не бойтесь предлагать идеи, возможно, вы и сами не догадываетесь о своем потенциале.

Близнецы

Посвятить день здоровью и спорту – лучшее решение для Близнецов в это воскресенье. Звезды придадут вам сил и помогут направить энергию в нужное русло.

Рак

26.04.2020 – день, когда Раки смогут добиться поставленных целей и помочь изменить мир к лучшему. Станьте волонтером или займитесь благотворительностью – новая деятельность подарит массу внутренних сил.

Лев

Львам захочется провести этот день в полной изоляции, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Не бойтесь попросить об этом близких: звезды обещают, что вы найдете поддержку там, где совсем не ждали.

Дева

Прогноз на сегодня для Дев гласит: ослабьте контроль и поддайтесь воле случая. Иногда внезапные события способны привнести в нашу жизнь куда больше впечатлений, чем усердные попытки все наладить.

Весы

Проведите 26 апреля 2020 года с семьей. День обещает быть стабильным и спокойным для Весов, именно поэтому его лучше всего посвятить родным и близким.

Скорпион

Денежный гороскоп для Скорпионов гласит: 26.04.2020 карьера представителей этого знака пойдет в гору. Помогут в этом дисциплинированность и продуманность – не упустите свой шанс.

Стрелец

Стрельцам грозят проблемы с желудком в воскресенье – могут обостриться хронические болезни или возникнуть внезапное отравление. Устройте разгрузочный день и не забывайте заботиться о себе, советуют звезды.

Козерог

Настойчивость Козерогов может помешать представителям этого знака в любви. У вашего партнера 26 апреля возникнет чувство, будто вы его лишаете свободы. Возьмите себя в руки и дайте возможность другим принимать решения, говорят астрологи.

Водолей

26.04.2020 станет для Водолеев невероятно важной датой – в вашей жизни в воскресенье произойдет знаменательное событие. Будьте открыты новому и не упустите свои возможности, гласит гороскоп на месяц.

Рыбы

Не стоит переживать о несбывшихся планах, говорят астрологи. Совсем скоро у Рыб появится шанс проявить себя и достичь сразу нескольких целей.

Таково подробное предсказание на день для всех знаков зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало точный гороскоп на апрель.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Смешные анекдоты дня на 25 апреля: свежая подборка

Убойные приколы от "Утро.ру" для отличного настроения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей