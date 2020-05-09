Точный астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Астрологи утверждают, что 10 мая 2020 года будет нелегко сохранить выдержку и сдержать эмоции. Многие начнут принимать желаемое за реальность и окажутся пленниками собственных иллюзий. Звезды не советуют в этот день принимать важные решения. Однако в творческой деятельности полет мыслей будет к месту.

Овны

У Овнов наконец появится возможность решить все проблемы, что одолевали в последнее время. В этом главным помощником станет интуиция – положитесь и не прогадаете. Вы будете прекрасно справляться с умственной нагрузкой: легко усваивать новую информацию и запоминать важные детали. В любовных отношениях не исключены приятные сюрпризы.

Телец

Это прекрасный день, чтобы уделить время друзьям и придумать какое-то совместное развлечение. Если вы решите поработать, то и здесь все сложится весьма удачно. Однако придется проявить нестандартный подход и включить фантазию. Не исключено, что вас ждут интересные знакомства, а интуиция подскажет, с кем из этих людей стоит иметь дело.

Близнецы

Близнецы могут лучше многих спланировать стратегию на будущее. Вам удастся прекрасно предугадать все повороты событий и найти верное решение. На работе ждут масса деловых переговоров, встреч и начало плодотворных рабочих отношений. Не исключено, что в этот момент вы можете закрутить роман с коллегой, ведь все будут восхищены вашим обаянием.

Рак

В начале дня Раки будут невероятно плодотворны. Лучше всего уделить это время рабочему общению и решению важных деловых задач. Именно вам удастся примерить коллег и найти новое решение проблемы, хотя сделать это будет нелегко. Для вас откроется понимание, куда лучше всего инвестировать свои средства, но не навязывайте мнение по этому поводу своим близким – они не прислушаются.

Лев

Хороший день, чтобы получить от общения все, что вам нужно. Вы будете настолько обаятельны, что люди не будут решаться критиковать ваши слова или отказываться от просьб в помощи. Не исключено, что Львы начнут любовные отношения на работе. Не стоит торопить события, если хотите получить от этого романа приятные впечатления.

Дева

У Дев 10 мая день пройдет тяжело: с самого утра настроение будет только на развлечения, а приниматься за работу желания не появится. Однако звезды советуют не откладывать дела на вечер, а приступить к ним с самого утра: так шанс на успех будет выше. Позже вам потребуется помощь от других людей, но просите о ней только тех, кого хорошо знаете.

Весы

У Весов этот день будет полон приятного общения со старыми знакомыми и интересными людьми. У вас получится найти с ними одну волну и заняться общим делом. Свободное время можно посвятить учебе или изучению новой информации. Успехи в общении ждут и со второй половиной, поэтому вечер стоит потратить на романтическое свидание.

Скорпион

Окружающие увидят в Скорпионах только лучшие стороны. На вас будут полагаться в трудных задачах и просить совета. Отношения, с которыми в последнее время было много проблем, могут наладиться. Не пытайтесь заняться выполнением трудных дел в одиночку. Звезды прогнозируют, что сосредоточиться не выйдет без хорошего помощника.

Стрелец

Этот день обещает много конфликтов и разногласий Стрельцам. Причем многие из них будут появляться даже без повода. У окружающих будет к вам масса претензий. Однако если вы внимательно отнесетесь к их словам, проявите чуткость и внимание, сгладить конфликт будет легко. Астрологи советуют не брать в этот день кредит: вы склонны переоценивать собственные возможности в финансовом плане.

Козерог

Начало дня будет легким и без каких-либо чрезвычайных событий. Лучше всего использовать этот момент для обдумывания планов на будущее. К вечеру Козероги будут слишком тревожны без веских причин. Постарайтесь расслабиться и думать о хорошем.

Рыбы

У Рыб день обещает быть продуктивным: получится решить проблемы и достичь профессионального прогресса. Вы можете смело браться за новые дела даже без чьей-либо помощи. Во всем получится разобраться довольно легко. Вероятны путешествия и улучшение финансовой ситуации в будущем.

Водолей

Трудности могут начать сыпаться на вас с самого утра. Это выбьет Водолея из колеи и заставит усомниться в собственных силах. Не стоит отчаиваться, ведь настойчивость поможет справиться со всеми невзгодами. На работе возможны разногласия, не доводите их до крайностей. Вечер лучше провести в кругу родных.