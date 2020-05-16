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Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 мая: кому улыбнется удача

Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 мая: кому улыбнется удача
Фото: pixabay.com
Астрологический прогноз на воскресенье

Подробное предсказание на 17 мая 2020 года расскажет, что сулят звезды каждому из знаков зодиака.

Овен

В воскресенье не стоит быть слишком серьезными. Расслабьтесь, проведите выходной в кругу семьи, пообщайтесь и повеселитесь. Посмотрите любимые фильмы, поиграйте в настольные игры – позитивная энергия в это сложное время особенно необходима.

Телец

У этого знака 17 мая 2020 – важный день. Тельцам предстоит принять судьбоносное решение, говорят звезды. При этом ваш выбор серьезно скажется на будущем. Не позволяйте эмоциям взять верх, не совершайте необдуманных поступков, и все обязательно получится!

Близнецы

В воскресенье Близнецы почувствуют, что способны свернуть горы. Они будут очаровывать окружающих, с легкостью улаживать конфликты и заводить новые полезные знакомства. Однако на волне успеха не стоит забывать об осторожности – есть риск выдать лишнюю информацию в общении с малознакомыми людьми, что может плохо отразиться на будущем.

Рак

Энергичные Раки 17 мая успеют справиться с целым списком дел. Звезды сулят разрешение давних проблем в этот день. Кроме того, следует помогать тем, кто в этом нуждается. В конце насыщенного дня представителей этого знака ждет приятный сюрприз.

Лев

В воскресенье вы получите заслуженную награду. Если вы долго и усердно над чем-то работали, знайте: ваши усилия не прошли впустую и принесут плоды. Одиноким Львам звезды сулят романтическую встречу. Кто знает, может, вы встретите свою вторую половинку?

Дева

17 мая Девам тоже предстоит важная встреча. Астрологический прогноз говорит, что возможно знакомство с человеком, который сильно повлияет на ваше будущее.

Весы

В этот день Весам следует прислушаться к своим желаниям и интуиции. Не заставляйте себя делать то, что не хотите. Посвятите день тому, о чем давно мечтали, но не находили времени. Устройте романтический ужин со второй половиной, пересмотрите любимые фильмы, просто поваляйтесь на диване с хорошей книгой или как следует выспитесь.

Скорпион

17 мая Скорпионам, напротив, расслабляться не стоит. Звезды говорят, что этот день нужно провести активно и посвятить его делам. Ваши усилия обязательно принесут плоды уже в ближайшем будущем.

Стрелец

Астрологический прогноз говорит об опасности обмана для Стрельцов. В воскресенье вы можете столкнуться с людьми, которые захотят ввести вас в заблуждение – высок риск стать жертвой мошенников или запутаться в чужих интригах.

Козерог

У Козерогов 17 мая день будет просто замечательный, говорят звезды. Возможно, вам сообщат приятную и важную для вас новость. Также может произойти то, что в корне изменит всю вашу жизнь.

Водолей

В воскресенье, несмотря на выходной, Водолеям придется преодолеть свою лень и заняться делами. Расслабляться будет некогда. Однако все ваши труды не пройдут бесследно – в конце дня вас ждет сюрприз.

Рыбы

17 мая представителям этого знака не стоит проводить в одиночестве. Обязательно пообщайтесь с друзьями и близкими, зарядитесь позитивной энергией перед началом рабочей недели. И тогда она пройдет легко и плодотворно.

Таков гороскоп на воскресенье, 17 мая, для всех знаков зодиака.

Ранее Утро.ру публиковало астрологический прогноз на май 2020 года.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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