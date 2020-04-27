Мрачный период затянется: подробный гороскоп на май 2020
Последний месяц весны окажется непростым практически для всех представителей звездных созвездий, считают специалисты. Придется сильно постараться, чтобы не испортить отношения с близкими и коллегами. Однако тем, кому удастся обуздать эмоции, улыбнется удача: вторую половину месяца им будет сопутствовать успех. О том, чего ждать от мая 2020 г. каждому знаку зодиака, – в подробном гороскопе "Утро.ру".
Овен
В мае 2020 г. представители этого знака столкнутся с серьезными финансовыми проблемами. Гороскоп для Овнов советует не пасовать перед трудностями и не впадать в депрессию. Используйте это время, что завершить все неоконченные дела, задумайтесь об обучении и кардинальной смене деятельности. В личной жизни все будет в порядке.
Телец
Тельцам астрологи советуют приготовиться к трудному месяцу. Скорее всего, на вас свалится огромный объем работы. Разбираться с задачами вам придется в одиночку, а достойного вознаграждения ждать не приходится. Однако переживать не стоит: здоровье вас не подведет, а семья окажет необходимую поддержку.
Близнецы
Все силы Близнецов будут погружены в семью. Вы окажетесь главной поддержкой своих близких – как материальной, так и моральной. Ваши родные будут нуждаться в вашей помощи, однако взваливать всю ношу на себя нельзя: вы быстро перегорите. Также могут дать знать о себе хронические заболевания.
Рак
Рак – один из немногих знаков, которым в мае 2020 г. повезет. Астрологи прогнозируют, что проблем с финансами, личной жизнью и работой у вас не возникнет. Однако самоизоляция плохо сказывается на вашем психологическом состоянии. Всеми силами старайтесь поддерживать хорошее настроение весь месяц.
Лев
На Львов внезапно свалятся все трудности. Гороскоп на май 2020-го прогнозирует появление проблем со здоровьем, а также в общении с любимыми людьми. Виной всему – ваш негативный настрой. Постарайтесь развлекать себя, балуйте любимой едой и больше отдыхайте. Однако тратьте деньги с умом.
Дева
Финансовые трудности Дев поможет решить только жесткая экономия. Астрологи советуют четко контролировать траты и активнее искать подработку. Не нужно жалеть себя и жаловаться на жизнь окружающим. У вас есть все ресурсы, чтобы исправить ситуацию, а звезды вам в этом помогут.
Весы
Представители этого знака могут радоваться. В последний месяц весны звезды будут на вашей стороне. Проблемы в личной жизни закончатся – вы встретите вторую половинку или наладите отношения с партнером. В рабочей сфере может быть спад, однако уже к концу весны ситуация наладится. Старайтесь как можно реже бывать на улице и откажитесь от приема гостей дома.
Скорпион
Скорпионам стоит больше времени уделять своему здоровью. Задумайтесь об изменении пищевых привычек и отказу от вредных зависимостей. В условиях карантина можно заняться домашними тренировками – все это поможет вашему организму оставаться в форме, а вам не выпадать из обычного графика.
Стрелец
Представители этого знака смогут, наконец, насладиться режимом самоизоляции. В вашей жизни все немного наладится, а вы научитесь получать удовольствие в сложившихся обстоятельствах. Отношения в семье станут лучше, а финансовое положение стабилизируется. Однако расслабляться не стоит – от крупных покупок пока откажитесь.
Козерог
Козерогам предстоит принять непростое решение. Руководствуйтесь не только здравым смыслом, но и прислушайтесь к интуиции. Жизнь может круто измениться в мае 2020 г., однако все перемены, в конечном счете, окажутся к лучшему. Внимательнее отнеситесь к своим рабочим обязанностям и не ругайтесь с начальством: ваше положение в компании нельзя назвать устойчивым.
Водолей
Водолеям в последний месяц весны стоит сосредоточиться на себе. Ограничьте выходы на улицу и не стройте планов на будущее. Принимайте решения на ходу и доверяйте своей интуиции – она будет очень сильна. Проблемы у Водолеев могут возникнуть в личной жизни, однако исправить их вы не сможете, поэтому просто расслабьтесь.
Рыбы
Первая половина месяца окажется для Рыб очень напряженной, только к концу мая у вас появится шанс отдохнуть и подумать о своем будущем. Пришло время для принятия важных решений. Также астрологи советуют не забывать о родственниках и друзьях, чтобы не испортить отношения с ними.
Таков гороскоп на май 2020 года. Ранее "Утро.ру" публиковало восточный гороскоп на 2020 г. для всех знаков зодиака.
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