У кого есть шанс разбогатеть: финансовый гороскоп на май 2020
В сложный период карантина особенно важно внимательно относиться к деньгам. Как звезды советуют распорядиться своими финансами, и у кого есть шанс разбогатеть – в гороскопе "Утро.ру".
Овен
Овнам придется войти в режим экономии. Существенных проблем с деньгами у вас не возникнет, однако, чтобы протянуть до окончания пандемия коронавируса лучше отказаться от лишних трат. Прекратите покупать вещи в интернет-магазинах и баловать себя деликатесами.
Телец
Тельцы в мае будут полностью сосредоточены на работе. Гороскоп на месяц вас поддерживает – вы двигайтесь в правильном направлении и получите награду за свои труды. Прибыль появится уже во второй половине мая, однако не спешите разом тратить все деньги – скоро они могут потребоваться для покупки чего-то важного.
Близнецы
Близнецам не позавидуешь – астрологи предупреждают, что вам на некоторое время придется взять на себя заботы обо всей семье. Постарайтесь не упрекать близких, им сейчас и так непросто. Сейчас вы взвалили на себя большую часть трат, но уже скоро сможете отдохнуть и насладиться вниманием родных.
Рак
Раки оказались в выгодном положении. Гороскоп на месяц у представителей этого знака очень благополучный – вы не только сохраните свои богатства, но и преумножите их. Карантин для Раков в плане финансов пройдет легко, а вот отношения со второй половинкой пострадают.
Лев
Львы больших проблем с финансами не почувствуют, так как себя будут полностью отдавать работе. Напряженная ситуация в мире весь май 2020 будет давить на представителей этого знака. Астрологи советуют успокоиться и поберечь себя – всех денег сам все равно не заработать.
Дева
Представителям этого знака справиться с трудностями в одиночку не получится. Не стесняйтесь признать существование проблемы и обратитесь за помощью к родственникам или друзьям. К деньгам необходимо относиться очень внимательно – астрологи считают, что вы можете стать жертвой мошенников.
Весы
Проблемы на работе у Весов разрешатся к концу мая, пока старайтесь посвятить себя другим сферами. Наладьте личную жизнь, решите незавершенные дела, устройте генеральную уборку дома и как следует отдохните. А когда карантин закончится, вы будете полны сил для новых свершений.
Скорпион
Скорпионов в мае спасут их накопления на черный день. Пришло время достать заначку. Старайтесь меньше думать о проблемах с деньгами и видите обычный образ жизни – это поможет не впасть в депрессию и сохранит вашу продуктивность. Также прислушивайтесь к советам старших родственников – они окажутся очень полезными.
Стрелец
Стрельцам пришло время проявить себя на работе. Представьте себя в лучшем свете перед начальством – это даст толчок вашей карьере. Также астрологи предсказывают, что вы можете получить дорогой подарок или финансовую помощь от кого совсем ее не ожидали.
Козерог
У Козерогов в последний весенний месяц появится шанс круто изменить свою жизнь. Если вы давно мечтали сменить сферу деятельности, то не упускайте свой шанс. Также можно задуматься об открытии своего дела. Тратить деньги на подарки и дорогую технику пока не стоит.
Водолей
Финансовое положение Водолеев в мае будет стабильным. Проблем на работе не предвидится, а накопления помогут не испытывать трудностей. Представители этого знака легко переживут кризис и даже смогут заработать, самое главное – сосредоточиться на здоровье.
Рыбы
Рыбам переживать кризис будет непросто из-за плохого настроения. А денежные трудности могут повлечь за собой ссоры и конфликты с семьей и коллегами. Бороться с проблемами в одиночку не стоит – заручитесь поддержкой близких и станьте одной командой с другими сотрудниками – именно это спасет вас.
Таков финансовый гороскоп. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на май 2020 года для всех знаков.
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