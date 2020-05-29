Астрологический прогноз подскажет, чего ждать от первого месяца лета

Июнь начнется для всех знаков зодиака с трудностей, однако уже к середине месяца ситуация изменится – проблемы будут отступать. В личной жизни все сложится удачно, а с финансами придется повозиться. Самые удачные дни июня будут 4-го,11-го и 18-го числа. Что именно ждет представителей каждого знака – в гороскопе от "Утро.ру" на месяц.

Овен

Гороскоп на июнь предупреждает Овнов о больших переменах. Скорее всего, вы кардинально смените сферу деятельности или подниметесь по карьерной лестнице. Смело стройте планы на будущее. Звезды предупреждают, что работать летом придется много, однако результат будет того стоить. В личной жизни все будет спокойно.

Телец

Финансовое положение представителей этого знака улучшится. Астрологический прогноз обещает вам прибыль и успех в вопросах, связанных с бумагами. Также июнь 2020 г. – это период, когда вы легко сможете избавиться от вредных привычек. Звезды советуют внимательно следить за своим здоровьем.

Близнецы

Близнецам везет: гороскоп на месяц обещает вам успех во всех сферах. Удача на вашей стороне, теперь все зависит только от вас. Начните действовать и двигайтесь к поставленным целям. В личной жизни ждут перемены к лучшему – вы решитесь на брак, познакомитесь с новым человеком или возобновите роман с первой любовью.

Рак

Прогноз астрологов советует Ракам доверять своей интуиции. В июне 2020 г. главное для вас – это открытость ко всему новому и желание развиваться. У вас появится шанс лучше узнать себя и окружающих, а также подняться по карьерной лестнице. Личную жизнь пока придется отодвинуть на второй план, а вот о родственниках забывать нельзя.

Лев

Самое главное для Львов в первый летний месяц – побороть свою апатию и плохое настроение. С работой у вас все будет стабильно, хотя позволить себе многое вы не сможете. Трудности ждут в личной жизни, но разрешить их вы сможете, приняв важное решение. Старайтесь больше отдыхать и радуйтесь мелочам.

Дева

Астрологи советуют Девам начать преображение своей жизни с внешности. Начало лета – подходящий период, чтобы изменить прическу и обновить гардероб. Эти изменения повлекут за собой другие. Вы будете пользоваться популярностью у противоположного пола и решите конфликты с начальством.

Весы

Весы в июне 2020-го отдохнуть не смогут. Гороскоп на месяц предсказывает большой объем работы, которому вы будете только рады. Старайтесь больше времени проводить на улице и чаще выезжать за город: сидеть в четырех стенах астрологи не рекомендуют. Еще один способ развлечь себя – заняться спортом.

Скорпион

Скорпионы в начале месяца узнают неожиданные факты о близком человеке, которые могут круто перевернуть вашу личную жизнь. Звезды советуют не рубить с плеча и дать себе время остыть. Старайтесь поддерживать отношения с родственниками и друзьями – справляться с проблемами в одиночку не лучший выбор.

Стрелец

Гороскоп на июнь 2020 г. обещает Стрельцам неоднозначный месяц. Если в сфере личных отношений удастся обойтись без потрясений и конфликтов, то с финансами возникнут трудности. Астрологи рекомендуют сократить расходы и задуматься о смене работы, если вы не видите для себя других перспектив.

Козерог

Интуиция Козерогов будет очень сильна. Прогноз астрологов советует вам доверять своим чувствам, но быть готовыми к мелким препятствиям – без них в этом месяце вам не обойтись. Ищите поддержку в лице второй половинки. В ваши отношения с партнером вернется страсть и романтика, что скрасит первый летний месяц.

Водолей

Личная жизнь Водолеев будет стабильной и гармоничной, а трудности с деньгами помогут разрешить близкие. От вас потребуется забота и внимание, которыми вы должны окружить семью: родным потребуется ваша поддержка. Также стоит быть внимательнее при совершении сделок с недвижимостью.

Рыбы

Первая половина июня будет для Рыб удачной и продуктивной, а ближе к концу месяца ситуация изменится. На смену хорошему настроению придет апатия. Гороскоп на месяц рекомендует бороться с хандрой и больше отдыхать, так как вам нужно быть в форме.

Таков гороскоп на июнь для всех знаков. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на 2020 год.