В этот день нельзя пользоваться чужой посудой

Издревле люди почитали 18 мая двух мучениц Ирин. В этот день высаживали капусту и старались использовать лишь чистую посуду, а то и новую, чтобы избежать неприятностей.

Приметы на 18 мая:

1. Если птицы не поют, погода ухудшится.

2. Дождь – к хорошему урожаю пшеницы.

3. А вот если гусь чистит свои перья, то это к солнцу и теплу.

Что нельзя делать 18 мая:

1. В ночь на 18 мая не стоит оставлять грязную посуду, чтобы в семье не было ссор.

2. Нельзя перепрыгивать или перешагивать через сломанные деревья и палки. Иначе урожай в этом году съедят насекомые.

3. В этот день на Руси не ели огурцы и капусту, чтобы урожай этих овощей был хорошим.

4. Незамужние не ходили в гости к вдовам, чтобы не упустить свой шанс встретить вторую половину.

5. 18 мая не стоит сплетничать, чтобы не было проблем с зубами и деснами.

Традиции на 18 мая:

1. В этот день на Руси сажали капусту. А перед началом работ ставили на грядки разбитые горшки с кустиком крапивы, чтобы защитить урожай.

2. Также с полей и лугов выжигали старую траву.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на весь май.