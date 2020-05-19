На Руси верили, что в этот день вода становится чудотворной

В народном календаре 20 мая называли днем Купальницы. Издревле народ шел на водоемы и мыл лошадей, считая, что это принесет животным крепкое здоровье. На Руси верили, что особенно полезна в этот день была родниковая вода, она исцеляла от любых болезней не только животных, но и человека.

Приметы на 20 мая:

1. Если идет дождь, значит в сентябре будет тепло.

2. Ласточки летают – это к счастливому году.

3. Если рога месяца смотрят вниз – теплая погода задержится на долго.

4. Сидящие на акации пчелы сулят плохую погоду.

5. Сны в этот день вещие и несут благополучие.

6. Людей, родившихся 20 мая, ждет счастливая жизнь.

Что нельзя делать 20 мая:

Не нужно принимать серьезные решения и участвовать в важных событиях, так как последствия будут негативными.

Традиции и обряды на 20 мая:

Чтобы укрепить здоровье, стоит искупаться в реке или пруду. Если такой возможности нет, можно набрать воду в ведро или таз, нагреть на солнце, а потом ею облиться.