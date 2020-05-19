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В народном календаре 20 мая называли днем Купальницы. Издревле народ шел на водоемы и мыл лошадей, считая, что это принесет животным крепкое здоровье. На Руси верили, что особенно полезна в этот день была родниковая вода, она исцеляла от любых болезней не только животных, но и человека.
Приметы на 20 мая:
1. Если идет дождь, значит в сентябре будет тепло.
2. Ласточки летают – это к счастливому году.
3. Если рога месяца смотрят вниз – теплая погода задержится на долго.
4. Сидящие на акации пчелы сулят плохую погоду.
5. Сны в этот день вещие и несут благополучие.
6. Людей, родившихся 20 мая, ждет счастливая жизнь.
Что нельзя делать 20 мая:
Не нужно принимать серьезные решения и участвовать в важных событиях, так как последствия будут негативными.
Традиции и обряды на 20 мая:
Чтобы укрепить здоровье, стоит искупаться в реке или пруду. Если такой возможности нет, можно набрать воду в ведро или таз, нагреть на солнце, а потом ею облиться.
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