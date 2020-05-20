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Приметы на 21 мая: что нужно сделать в день Ивана-богослова

Приметы на 21 мая: что нужно сделать в день Ивана-богослова
Фото: pixabay.com
В этот день верующие чтут память святого Иоанна Богослова

На Ивана-богослова наши предки начинали сеять пшеницу. Для того чтобы урожай был хорошим, хозяйки угощали странников и всех гостей пшеничными пирогами. Считалось, чем больше пирогов разойдется, тем лучше будет урожай.

Обычаи и традиции на 21 мая:

1. Стоит напечь пирогов и угостить ими друзей или накормить семью. 

2. На Руси с пирогами выходили на улицу, на перекресток. Если на дороге повстречался путник или прохожий – с ним следовало разделить трапезу. Дурным предзнаменованием было вернуться домой с нетронутым угощением.

3. А еще в этот день запрещено гадать и совершать какие-либо другие ритуалы.

Народные приметы на 21 мая:

1. За окном дождь – скоро можно идти по грибы.

2. Распустилась черемуха – пришло время посева пшеницы.

3. На небе показалась Луна, да была закрыта дымкой – к плохой погоде.

4. Все тучи сбились в кучу – быть грозе.

5. Коли за день увидишь три радуги, скоро поднимется жуткий ветер.

6. На Руси верили, что сон на Ивана-богослова – вещий. Но его нужно было сохранить в тайне. А вот дневное сновидение – пустое.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на май. 

Ольга ФЕДОРОВА

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