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В день Николая-чудотворца на Руси особенно пристально наблюдали за погодой. Если случилось ненастье, то можно было рассчитывать на богатый урожай в конце лета и благополучный по всех смыслах год.
Наши предки верили – если в это день лягушки громко квакали, то уродится много пшеницы, а значит вся семья будет сыта.
А еще в этот праздник нельзя никому отказывать в помощи, особенно детям. Девушки традиционно гадали на Николая-чудотворца, чтобы узнать, когда ждать суженного.
Традиции и обычаи на 22 мая:
1. Николай Чудотворец является покровителем семей и влюбленных. Если в этот день помолиться о семейном благополучии, то святой обязательно услышит просьбу.
2. А еще наши предки верили, что в этот день молодые люди взрослеют. Так что родители отпускали их гулять до самого утра. По вечерам проходили шумные гуляния с песнями и плясками.
3. 22 мая нужно проявлять милосердие и подавать милостыню нищим. Считалось, что чем больше отдашь, тем больше получишь назад. Обманывать в этот день – великий грех.
Приметы на 22 мая:
В этот день девушки по особым приметам могли узнать, что их
ждет в будущем, ждать ли любимого и как сложится с ним жизнь.
Вечером девушка выходила во двор и швыряла левый башмак за забор:
Обувь далеко улетела – жди дальней дороги с суженным.
Куда укажет носок башмака, оттуда и придет жених.
Если башмак указал на дом девушки – свадьбы в этом году не жди.
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