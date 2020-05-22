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Приметы на 23 мая: что стоит сделать в день Симона-зилота

Приметы на 23 мая: что стоит сделать в день Симона-зилота
Фото: pixabay.com
В этот день отказывались от работ в огороде

Наши предки верили, что 23 мая Симон-зилота помогает кладоискателям. А еще на Руси в этот день справляли именины главной кормилицы крестьян – земли-матушки.

Традиции и обычаи на 23 мая: 

1. Считалось, что на Симона-зилота земле нужно дать отдохнуть. В этот день было запрещено пахать и копать. Так что лучше отказаться от прополки грядки или посадки цветов и посвятить день другим заботам.

2. А вот пройтись по сырой земле босым значило укрепить здоровье на год вперед.

3.  В этот день велика вероятность неожиданно найти что-то ценное, например, в земле. Или хотя бы давно утерянное.

4. Еще считалось, что на Симона-зилота полезные растения набирают особую силу – поэтому в этот день крестьяне ходили собирать природное лекарство.

Приметы на 23 мая:

  1. На Симона-зилота дождь идет, как из ведра – жди плохого лета.
  2. Кучевые облака захватили весь небосвод, значит ближайшая неделя будет теплой и солнечной
  3. А вот если с утра заголосили певчие птицы, то это к дождю.
  4. Будешь на Симона землю копать – весь год нищим проходишь.
  5. Пчелы вьются около дома – жди жары.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на май.

Ольга ФЕДОРОВА

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