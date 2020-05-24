В этот день стоит одеться в красное, чтобы привлечь удачу

В этот день на Руси предсказывали погоду на лето. Православные 25 мая чтут святителя Епифания Кипрского. Также в этот период начинает распускать свои цветы рябина, которая считается деревом любви и благополучия.

Традиции и обычаи 25 мая:

1. На Руси срывали веточку рябины и ставили в вазу. Чем дольше ветка не засохнет, тем дольше будет семье сопутствовать удача. Также считается, что рябина уберегает от негатива.

2. Девушки облачались в красные сарафаны, чтобы предотвратить пожары и молнии.

3. В огороде сажали рябину именно в этот день, чтобы защитить домочадцев от бед.

Что нельзя делать 25 мая:

1. В этот день нельзя срывать кувшинки, иначе можно привлечь беду.

2. Опасно стричь ногти и волосы – могут возникнуть проблемы со здоровьем.

3. Не стоит отказывать в милостыне – все пожертвование потом вернется.

Приметы на 25 мая:

1. Красный рассвет сулит лето без дождей. А вот если утром пасмурно, то осадков будет много.

2. На Руси верили, что встретить суслика в этот день – к удаче.

3. Если гуси выщипывают перья, случится беда.

4. Если зацвела рябина, будет хороший урожай.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на май.