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В этот день на Руси предсказывали погоду на лето. Православные 25 мая чтут святителя Епифания Кипрского. Также в этот период начинает распускать свои цветы рябина, которая считается деревом любви и благополучия.
Традиции и обычаи 25 мая:
1. На Руси срывали веточку рябины и ставили в вазу. Чем дольше ветка не засохнет, тем дольше будет семье сопутствовать удача. Также считается, что рябина уберегает от негатива.
2. Девушки облачались в красные сарафаны, чтобы предотвратить пожары и молнии.
3. В огороде сажали рябину именно в этот день, чтобы защитить домочадцев от бед.
Что нельзя делать 25 мая:
1. В этот день нельзя срывать кувшинки, иначе можно привлечь беду.
2. Опасно стричь ногти и волосы – могут возникнуть проблемы со здоровьем.
3. Не стоит отказывать в милостыне – все пожертвование потом вернется.
Приметы на 25 мая:
1. Красный рассвет сулит лето без дождей. А вот если утром пасмурно, то осадков будет много.
2. На Руси верили, что встретить суслика в этот день – к удаче.
3. Если гуси выщипывают перья, случится беда.
4. Если зацвела рябина, будет хороший урожай.
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