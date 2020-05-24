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Приметы на 25 мая: что нужно сделать в день Епифана

Приметы на 25 мая: что нужно сделать в день Епифана
Фото: TUNS/Arco Images GmbH/www.globallookpress.com
В этот день стоит одеться в красное, чтобы привлечь удачу

В этот день на Руси предсказывали погоду на лето. Православные 25 мая чтут святителя Епифания Кипрского. Также в этот период начинает распускать свои цветы рябина, которая считается деревом любви и благополучия.

Традиции и обычаи 25 мая:

1.     На Руси срывали веточку рябины и ставили в вазу. Чем дольше ветка не засохнет, тем дольше будет семье сопутствовать удача. Также считается, что рябина уберегает от негатива.

2.     Девушки облачались в красные сарафаны, чтобы предотвратить  пожары и молнии.

3.     В огороде сажали рябину именно в этот день, чтобы защитить домочадцев от бед.

Что нельзя делать 25 мая:

1.     В этот день нельзя срывать кувшинки, иначе можно привлечь беду.

2.     Опасно стричь ногти и волосы – могут возникнуть проблемы со здоровьем.

3.     Не стоит отказывать в милостыне – все пожертвование потом вернется.

Приметы на 25 мая:

1.     Красный рассвет сулит лето без дождей. А вот если утром пасмурно, то осадков будет много. 

2.     На Руси верили, что встретить суслика в этот день – к удаче.

3.     Если гуси выщипывают перья, случится беда.

4.     Если зацвела рябина, будет хороший урожай. 

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на май. 

Полина ИВАНОВА

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