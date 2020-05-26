Отложите дела по дому на потом

В этот день проходит 40 дней с Христова Вознесения. Православные отмечают Отдание Пасхи и чтят память мученика Исидора Хиосского и блаженного Исидора Ростовского.

Что нельзя делать 27 мая:

1.В этот день под запретом любой труд. Нельзя убираться, стирать, работать в огороде.

2.Стоит избегать ссор и конфликтов.

3.Нельзя поддаваться негативным мыслям и впадать в уныние.

4.Запрещено использовать нецензурную лексику и лгать.

5.Нельзя отказывать людям в просьбе о помощи.

Приметы 27 мая:

1.Если день теплый – будет много огурцов.

2.Если день прохладный – будет холодное лето.

3.Прилетающие ласточки к теплу.

4.Ласточки летают высоко, значит, не будет осадков.

5. Утром на кленовых листьях выступили капельки липкого сока – к вечеру будет дождь.

Ранее "Утро.ру" опубликовало правдивый гороскоп на май.