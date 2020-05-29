В этот день начинали окучивать картошку

На Руси 30 мая чтили память супруги Дмитрия Донского Евдокии Дмитриевны. Однако праздник получил название Евдокии Свистуньи, так как в это время птицы, у которых идет брачный период, громко поют.

Традиции на 30 мая:

1. В этот день сажали картошку, чтобы урожай долго хранился.

2. На Руси 30 мая тщательно занимались огородом.

3. Люди молились святому Андронику, так как верили, что он предотвратит засуху.

4. Мужчины же втыкали в землю осиновую ветку, полагая, что это защитит от засухи.

5. На Руси старались доесть все запасы картошки. От угощений из этого овоща не отказывались, чтобы не навлечь беду.

6. Можно умыться росой, чтобы сохранить красоту.

Что нельзя делать 30 мая:

1. В этот день нельзя лениться.

2. Также возбраняется употреблять алкоголь.

3. 30 мая отказывались от охоты на птиц.

4. На Руси старались не обижать женщин. Тех, кто сделает больно представительницам слабого пола, может ждать беда.

5. В этот день не ходят в лес и в поле.

6. Также не стоит жаловаться на беды и судьбу, иначе проблемы только прибавятся.

Приметы на 30 мая:

1. Если в этот день идет дождь, то летом будет много осадков.

2. Холодный ветер – к нежаркому лету и неурожаю.

3. Если яблоня и сирень пышно цветут, то стоит пойти на рыбалку, так как будет хороший улов.

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