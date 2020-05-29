Правильная плодосмена позволит улучшить урожайность

Любой опытный дачник знает: нельзя сажать культуры на одно и то же место второй год подряд. Дело в том, что каждый тип растений забирает из почвы, что нужно ему больше всего. У капусты это фосфор, поэтому на второй год в земле будет его недостаток и урожай не пойдет. На месте прошлой капусты не будут развиваться томаты – им также требуется много фосфора для хорошего роста.

Проблема может не решиться дополнительным удобрением почвы, поскольку в ней могут накапливаться вредные вещества и своеобразные паразиты, которые питаются тканью растений. Поэтому земле нужно давать отдых, заменяя культуры, которые на ней выращиваются.

Какие растения нельзя сажать друг за другом

Если растения принадлежат одной группе, то второй раз садить их на ту же грядку не следует. Это:

Бобовые – горох, фасоль, нут, чина, бобы

Пасленовые – картошка, помидоры, баклажаны и перец

Крестоцветные – капуста, редис, редька, хрен, рапс

Зонтичные – морковка, укроп, сельдерей, петрушка, пастернак, кориандр

Маревые – свекла, шпинат

Тыквенные – огурцы, дыни, тыквы, кабачки

Лилейные – лук, чеснок

Гречишные – щавель, ревень

Поскольку им требуются примерно одинаковый набор питательных веществ, на следующий год почва может оказаться бедной и не сможет обеспечить хороший рост растений.

Какие растения можно сажать последовательно

Если до этого у вас росла капуста, то на ее место можно посадить картошку, морковку, свеклу или огурцы. На место тыквенных хорошо сажать капусту, зелень или картошку. Вместо морковки и зелени на следующий год лучше всего посадить картошку, огурцы или капусту. А вместо огурцов прекрасно пойдут в рост картошка, томаты, лук, зелень и бобы.

Также можно следовать такой схеме при посадке:

На место редиса, репы или бобов – огурцы, томаты, картофель, лук или капуста

Вместо томатов, перцев и баклажанов – капуста, бобы, зелень, огурец, картофель

После зелени – огурцы, картофель, томат, капуста, свекла, морковь

А на смену чесноку прекрасно подойдут свекла, морковка, картошка, огурцы или томаты

При чередовании различных культур важно возвращать ее на прежнее место посадки не раньше, чем через три года. Однако горчица, пшеница и овес могут сократить этот срок, в результате чего культуры можно вернуть на место раньше – уже на следующий год. Дело в том, что они в некотором смысле восстанавливают почву.

Растения, которые следует убирать рано, не должны садиться на место тех, которые убирают поздно. Для почвы чередование растений с разной длиной корней пойдет только на пользу.

Однако правило чередование культур не распространяется на картофель, морковку или лук, если здоровье почвы не вызывает опасений, рассказывает автор канала "Дашкины заметки" на Яндекс.Дзен.

Раннее "Утро.ру" рассказало о возможной причине, почему плохо растут огурцы на грядке.