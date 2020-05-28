Самая распространенная проблема у многих огородников заключается в качестве почвы

Даже самая хорошая рассада огурцов на грядке может повести себя непредсказуемо – перестанет расти и завязывать плоды. Такая проблема встречается очень часто, однако у нее есть простое решение.

В некоторых случаях причиной может быть повышенный уровень кислотности почвы. Огурцы часто отказываются идти в рост, не подают никаких признаков развития и в целом реагируют довольно негативно, если почва, в которую их посадили, будет слишком кислой.

К такому результату может привести переизбыток азотных удобрений, которые часто используют огородники для большинства растений.

Бороться с кислотностью в почве лучше всего сразу после сезона сбора урожая, когда на грядках не будет растений. Однако, если проблемы выявилась весной, то можно провести профилактику уже на пораженных участках.

Как уменьшить кислотность почвы

Для этого обычно используют мел или доломитовую муку. На одно ведро теплой воды – примерно 10 л – нужно добавить около 200 г порошка из мела. Можно просто измельчить крупный мел и положить в воду. После этого раствору нужно дать постоять около 15 минут, после чего, периодически помешивая, добавить к огурцам.

На каждый огуречный куст требуется примерно пол-литра такого удобрения. Важно знать, что совмещать раствор из мела с другими подкормками после этого нельзя в течение хотя бы трех дней, сообщает автор канала "Мой сад и огород" на "Яндекс.Дзен".

Мел лучше всего брать в садовом магазине, поскольку строительный может содержать вредные компоненты.

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