Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Стресс для растения: основные ошибки при пасынковании томатов

Стресс для растения: основные ошибки при пасынковании томатов
Фото: pixabay.com
Лишние обрезания, неправильный момент, полив перед пасынкованием и другие распространенные ошибки садоводов

Пасынкование томатов – один из главных огородных ритуалов, которые следует проводить для хорошей завязки урожая. Как известно, лишние пасынки становятся конкурентами плодоносящим, из-за чего томаты могут мельчать или вовсе не развиться. 

Пасынки вырастают вместе с появлением первой цветочной кисти – сразу под ней находится главный плодоносящий, поэтому все оставшиеся внизу подлежат удалению. Если делать это правильно, то урожай помидоров порадует любого садовода. 

Главные ошибки при пасынковании томатов

№ 1 Количество пасынков

Чтобы у высокорослых томатов урожай завязался, следует оставлять не больше 3 пасынков – один над цветочной кистью, а другой внизу. Всего получится три стебля. Низкорослые и карликовые томаты могут вести до 5 стеблей, но у них следует удалить все пасынки до главного плодоносящего.

№ 2 Неправильный момент пасынкования

Лучше всего приступать к процедуре обрезания, когда пасынок вырос до 5 сантиметров. Если стебель будет меньше, то на месте отрезанного вырастет новый, а если больше, то растение испытает стресс.

№ 3 Неправильное удаление пасынков

Если отрезать пасынок вплоть до стебля, то через некоторое время на его месте появится новый. Чтобы этого избежать, оставьте на его месте небольшой пенек в пару миллиметров.

№ 4 Полив перед пасынкованием

Перед поливом пасынковать томаты не следует, иначе в еще открытое отверстие, где был стебель, могут проникнуть инфекции или грибок. Лучший период для удаления пасынка – через день после полива в теплый солнечный день, чтобы дать стеблю зажить. 

№ 5 Удаление неправильного пасынка

Обычно самый урожайный пасынок развивается сразу под цветочной кистью. Не всегда удается разобрать, где он, а где главный стебель. Выглядит это как развилка на основном стебле, однако урожайный пасынок будет немного тоньше. Нужно оставлять стебель, цветочный и главный пасынок, а все, что ниже, – удалить, сообщает автор канала "Огородник из Рязани" на "Яндекс.Дзен".

Раннее "Утро.ру" рассказало, какие растения не следует удобрять золой, чтобы не потерять урожай.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Вакцину от COVID-19 признали неспособной полностью защитить от инфекции: новости о коронавирусе

Последние данные на 28 мая - в подборке "Утро.ру"

Территория вокруг трассы "Таврида" оказалась заминированной

Опасность усугубляла близость газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей