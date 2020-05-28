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Пасынкование томатов – один из главных огородных ритуалов, которые следует проводить для хорошей завязки урожая. Как известно, лишние пасынки становятся конкурентами плодоносящим, из-за чего томаты могут мельчать или вовсе не развиться.
Пасынки вырастают вместе с появлением первой цветочной кисти – сразу под ней находится главный плодоносящий, поэтому все оставшиеся внизу подлежат удалению. Если делать это правильно, то урожай помидоров порадует любого садовода.
Главные ошибки при пасынковании томатов
№ 1 Количество пасынков
Чтобы у высокорослых томатов урожай завязался, следует оставлять не больше 3 пасынков – один над цветочной кистью, а другой внизу. Всего получится три стебля. Низкорослые и карликовые томаты могут вести до 5 стеблей, но у них следует удалить все пасынки до главного плодоносящего.
№ 2 Неправильный момент пасынкования
Лучше всего приступать к процедуре обрезания, когда пасынок вырос до 5 сантиметров. Если стебель будет меньше, то на месте отрезанного вырастет новый, а если больше, то растение испытает стресс.
№ 3 Неправильное удаление пасынков
Если отрезать пасынок вплоть до стебля, то через некоторое время на его месте появится новый. Чтобы этого избежать, оставьте на его месте небольшой пенек в пару миллиметров.
№ 4 Полив перед пасынкованием
Перед поливом пасынковать томаты не следует, иначе в еще открытое отверстие, где был стебель, могут проникнуть инфекции или грибок. Лучший период для удаления пасынка – через день после полива в теплый солнечный день, чтобы дать стеблю зажить.
№ 5 Удаление неправильного пасынка
Обычно самый урожайный пасынок развивается сразу под цветочной кистью. Не всегда удается разобрать, где он, а где главный стебель. Выглядит это как развилка на основном стебле, однако урожайный пасынок будет немного тоньше. Нужно оставлять стебель, цветочный и главный пасынок, а все, что ниже, – удалить, сообщает автор канала "Огородник из Рязани" на "Яндекс.Дзен".
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