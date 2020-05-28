Лишние обрезания, неправильный момент, полив перед пасынкованием и другие распространенные ошибки садоводов

Пасынкование томатов – один из главных огородных ритуалов, которые следует проводить для хорошей завязки урожая. Как известно, лишние пасынки становятся конкурентами плодоносящим, из-за чего томаты могут мельчать или вовсе не развиться.

Пасынки вырастают вместе с появлением первой цветочной кисти – сразу под ней находится главный плодоносящий, поэтому все оставшиеся внизу подлежат удалению. Если делать это правильно, то урожай помидоров порадует любого садовода.

Главные ошибки при пасынковании томатов

№ 1 Количество пасынков

Чтобы у высокорослых томатов урожай завязался, следует оставлять не больше 3 пасынков – один над цветочной кистью, а другой внизу. Всего получится три стебля. Низкорослые и карликовые томаты могут вести до 5 стеблей, но у них следует удалить все пасынки до главного плодоносящего.

№ 2 Неправильный момент пасынкования

Лучше всего приступать к процедуре обрезания, когда пасынок вырос до 5 сантиметров. Если стебель будет меньше, то на месте отрезанного вырастет новый, а если больше, то растение испытает стресс.

№ 3 Неправильное удаление пасынков

Если отрезать пасынок вплоть до стебля, то через некоторое время на его месте появится новый. Чтобы этого избежать, оставьте на его месте небольшой пенек в пару миллиметров.

№ 4 Полив перед пасынкованием

Перед поливом пасынковать томаты не следует, иначе в еще открытое отверстие, где был стебель, могут проникнуть инфекции или грибок. Лучший период для удаления пасынка – через день после полива в теплый солнечный день, чтобы дать стеблю зажить.

№ 5 Удаление неправильного пасынка

Обычно самый урожайный пасынок развивается сразу под цветочной кистью. Не всегда удается разобрать, где он, а где главный стебель. Выглядит это как развилка на основном стебле, однако урожайный пасынок будет немного тоньше. Нужно оставлять стебель, цветочный и главный пасынок, а все, что ниже, – удалить, сообщает автор канала "Огородник из Рязани" на "Яндекс.Дзен".

Раннее "Утро.ру" рассказало, какие растения не следует удобрять золой, чтобы не потерять урожай.