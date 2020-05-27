Неправильное использование удобрения может нанести вред огороду

Любой дачник знает: зола – незаменимый помощник в выращивании многих растений в огороде. Ее главное преимущество в доступности: лишние ветки всегда можно поджечь и быстро получить удобрение.

Древесная зола способствует росту помидоров и огурцов, однако некоторым культурам может нанести непоправимый вред. Не нужно использовать ее повсеместно – поскольку зола уменьшает кислотность почвы, растения, которые, наоборот, предпочитают кислоту, могут не пойти в рост.

Арбузы

Если вы решили выращивать на вашем участке арбузы, то не нужно использовать золу в качестве удобрения. В противном случае они могут начать трескаться, подгнивать и перестанут набирать воду. Автор канала "Дача, сад и огород" на "Яндекс.Дзен" указывает, что из-за прикормки арбузов золой потеряла практически весь урожай, хотя до этого никаких проблем с ростом бахчевых не было.

Щавель

Даже если щавель после прикормки золой подрастет, это не значит, что он будет хорош. После процедуры удобрения он может потерять свои вкусовые качества и перестать расти. В итоге придется долгое время восстанавливать урожай.

Редис

Удобрение золой вредит не только росту редиса, но и его вкусовым качествам. Плоды вырастают мелкими, с желтоватым оттенком и, как отмечает автор, вкус плодов не вызывает восторга.

Не любят подкормку золой гортензия, голубика и черника. А вот капуста, смородина и вишня порадуют хорошим урожаем, если удобрять их зольной прикормкой.

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