Подкормка из раствора помогает растениям развиваться

Нашатырный спирт – один из лучших источников азота для всех растений. Он помогает прижиться рассаде после высадки в грунт, улучшает рост кустарников и способствует улучшению качества урожая. Растениям усваивать азот в этой жидкости очень легко, а в весенний период она и вовсе незаменимый компонент для чеснока, который испытывает азотное голодание.

Недостаток азота у чеснока определить легко: он желтеет, плохо развивается, и урожай выходит хилым.

Также нашатырный спирт хорошо помогает отпугивать вредителей – его резкий запах не любят мухи и тля. Поэтому обработка растений весной нашатырем поможет справиться с посадкой насекомых.

Рецепт раствора из нашатырного спирта для растений

В ведро воды – примерно 10 л – нужно добавить примерно полторы столовой ложки нашатыря. Важно начать поливать почву для растений сразу после приготовления раствора, поскольку азот начинает улетучиваться. Повторить процедуру следует через три недели.

Такая подкормка действует достаточно быстро, особенно при положительной температуре. Растения практически моментально усваивают азот и начинают идти в рост, рассказывает автор канала "Садоеж" на Яндекс.Дзен.

Раннее "Утро.ру" поделилось новым способом применения для листьев ревеня, которые остаются без надобности после сбора урожая.