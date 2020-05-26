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Для здоровья и огорода: новые применения листьям ревеня

Для здоровья и огорода: новые применения листьям ревеня
Фото: pixabay.com
Из остатков растения можно приготовить полезные отвары или приправу

В мае многие дачники начинают сбор урожая ревеня. Все прекрасно знают, что из черешков получаются вкусные компоты, варенье и блюда из теста, но в результате сбора урожая остается много лишних листьев, которым не удается найти применение. Однако они могут быть очень полезными для здоровья или в огороде. 

Листья ревеня для огорода

Из остатков листьев ревеня можно приготовить хорошее органическое удобрение для сада. Дело в том, что в них находится янтарная кислота, которая способствует росту растений. 

Размер листьев также позволяет использовать их в качестве мульчирующего материала. Накройте им рассаду или грядку – так из почвы будет слабее испаряться влага и меньше вырастет сорняков. 

В конце концов, их можно закинуть в компостную кучу для разложения – хуже они не сделают. 

Листья ревеня для здоровья

В народной медицине отваром из листьев ревеня лечили катаракту и другие глазные заболевания. Важно не использовать это средство снаружи, а пить небольшими дозами – не более 100 миллилитров. 

Такое средство будет полезно и тем, кто страдает от диабета, поскольку после применения отвара в организме нормализуется уровень сахара. 

Однако не рекомендуется употреблять отвар из листьев ревеня тем, кто страдает от пониженного давления, гастрита или камней в желчном пузыре, сообщает автор канала "Садоеж" на "Яндекс.Дзен". 

Также, чтобы улучшить здоровье волос достаточно после мытья ополаскивать их отваром из листьев ревеня. В кулинарии листья станут прекрасной заменой капусте или виноградным листьям, но важно брать молодые, ведь они мягче и полезнее. Еще листья можно сушить и использовать в качестве приправы. 

Раннее “Утро.ру” поделилось необычным и доступным средством для борьбы с тлей, который можно купить в любом ветеринарном магазине.

Евгения НАГОРСКАЯ

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