Из остатков растения можно приготовить полезные отвары или приправу

В мае многие дачники начинают сбор урожая ревеня. Все прекрасно знают, что из черешков получаются вкусные компоты, варенье и блюда из теста, но в результате сбора урожая остается много лишних листьев, которым не удается найти применение. Однако они могут быть очень полезными для здоровья или в огороде.

Листья ревеня для огорода

Из остатков листьев ревеня можно приготовить хорошее органическое удобрение для сада. Дело в том, что в них находится янтарная кислота, которая способствует росту растений.

Размер листьев также позволяет использовать их в качестве мульчирующего материала. Накройте им рассаду или грядку – так из почвы будет слабее испаряться влага и меньше вырастет сорняков.

В конце концов, их можно закинуть в компостную кучу для разложения – хуже они не сделают.

Листья ревеня для здоровья

В народной медицине отваром из листьев ревеня лечили катаракту и другие глазные заболевания. Важно не использовать это средство снаружи, а пить небольшими дозами – не более 100 миллилитров.

Такое средство будет полезно и тем, кто страдает от диабета, поскольку после применения отвара в организме нормализуется уровень сахара.

Однако не рекомендуется употреблять отвар из листьев ревеня тем, кто страдает от пониженного давления, гастрита или камней в желчном пузыре, сообщает автор канала "Садоеж" на "Яндекс.Дзен".

Также, чтобы улучшить здоровье волос достаточно после мытья ополаскивать их отваром из листьев ревеня. В кулинарии листья станут прекрасной заменой капусте или виноградным листьям, но важно брать молодые, ведь они мягче и полезнее. Еще листья можно сушить и использовать в качестве приправы.

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