Экономичное и эффективное средство для борьбы с вредителями

Шампунь от блох – настоящая находка для огородника. Стоит недорого, не больше 150 руб., найти можно в любом ветеринарном магазине, и при этом он никак не вредит растениям. Он незаменимый помощник в борьбе с одним из главных садовых вредителей – тлей.

Дело в том, что в составе практически любого шампуня от блох добавляют перметрин – вещество, которое не просто отпугивает тлю, а убивает ее, сообщает автор канала "Садоеж" на "Яндекс.Дзен". По сравнению с такими средствами, как настойки чистотела, золы или лука (а в некоторых случаях опрыскивают и кока-колой), это невероятно эффективно в борьбе с вредителями. Перметрин действует на нервную систему тли практически мгновенно, вызывая паралич.

Важно обращать внимание на наличие этого вещества в составе при покупке. Правильный шампунь от блох, хоть и является химией, безопасен для людей и животных, и уж точно лучше покупных инсектицидов.

Приготовление раствора из шампуня от блох для сада

На одно ведро с водой – это примерно 10 литров – нужно добавить столовую ложку средства. Превышать дозировку нельзя, поскольку это может нанести вред листве.

После этого нужно опрыскать растения. Как только тля подцепится к листве и начнет ею питаться, перметрин сразу поступит в ее организм и ликвидирует.

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