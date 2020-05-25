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Сладкие и розовые: народные средства для подкормки помидоров

Сладкие и розовые: народные средства для подкормки помидоров
Фото: pixabay.com
Простые средства помогут получить шикарный урожай томатов в этом году

Прежде, чем высаживать рассаду, необходимо пристально осмотреть ее состояние. Обратите внимание на листья: если они плотные, насыщенного зеленого цвета, то не нужно подкармливать растение до высадки, а если листва немного пожелтела, значит, ей не хватает питательных веществ. На плохое состояние могли повлиять нехватка света и недостаток питательных веществ в почве. В любом случае, правильная подкормка исправит ситуацию. 

Важно помнить, что перекармливание растения может так же губительно сказаться на здоровье рассады, как и нехватка прикорма. Не нужно подкармливать растение просто так. 

Что нужно помидорам во время роста

Самыми важными элементами для томатов являются азот, калий, фосфор и бор. Благодаря азоту куст формируется правильно, что влияет на хорошее завязывание цветков. Без калия цветение будет хуже и менее продуктивным. А фосфор способствует накоплению сахара и питательных веществ в ягодах растения. 

Если помидоры будут испытывать недостаток бора, то вырастут мелкими, и может начаться сильное опадение листвы и цветков. 

Доступные народные средства для подкормки томатов

После высадки в грунт, чтобы растение хорошо прижилось, нужно добавить легкий раствор из йода и воды. Для этого смешайте 2 капли йода и 10 л воды. Важно не переборщить с концентрацией, поскольку это может сильно навредить листве. 

Известная теледачница Октябрина Ганичкина советует поливать помидоры очень простой подкормкой. Нужно смешать примерно полведра одуванчиков, столько же крапивы, добавить 0,5 л древесной золы и аналогичный объем куриного помета. Все залить водой и оставить настаиваться примерно на десять дней. После добавлять в рассаду, разводя настойку с водой в соотношении 0,5/10 л, каждые десять дней. 

Можно использовать золу и в чистом виде. Для этого нужно приготовить ее, просеять, чтобы не попадались крупные включения, и развести в воде в соотношении 200 г на 10 л воды. Такой раствор должен настояться в течение одного дня, после чего можно использовать его для подкормки. 

И наконец, , чтобы сохранить завязку на растении, рассаду нужно опрыскивать раствором борной кислоты. Для этого следует добавить 10 г кислоты в стакан с теплой водой и тщательно размешать. Затем эту смесь нужно добавить к 10 л воды. Это средство хорошо подойдет для опрыскивания помидоров раз в неделю, сообщает пользователь канала "Идеальный огород" на "Яндекс.Дзен".

Евгения НАГОРСКАЯ

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