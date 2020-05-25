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Календарь садовода на неделю: что нужно делать в саду 25 - 31 мая

Календарь садовода на неделю: что нужно делать в саду 25 - 31 мая
Фото: pixabay.com
Подробный прогноз для садовых работ на неделю

Всю эту неделю Луна будет растущей. Под ее предводительством окажутся знаки зодиака Рак, Лев и Дева. И если первый из них прекрасно способствует посадке растений, то другие не отличаются сильным плодородием. 

С понедельника на вторник нужно уделить время сеянию и пересаживанию вершков. Лучше всего заняться бахчевыми, помидорами и зеленью. Однако обращайте внимание на погоду: если будет прохладно, то ограничьтесь лишь прикормкой растений.

А любые комнатные растения, пересаженные 25 и 26 мая, прекрасно приживутся и разрастутся. 

В понедельник и вторник нельзя будет обрезать и обрабатывать химией растения – лучше отложите это до среды и четверга. Тогда также можно сажать декоративные растения в саду. Если погода будет позволять, то посадите цветы, например, петунии или гладиолусы. Можно собрать урожай на огороде, если появились первые результаты. 

Плодоносящие растения, посаженные 27, 28 и 29 мая, не пойдут – хорошего урожая в этом году с них можно не ждать. Для подкормок и полива растений это будет тоже не лучший день. 

На выходные планировать посадку не стоит, поскольку особой плодородности не будет. Растения могут прижиться, расцвести и станут выглядеть замечательно, но вкусным урожай с них не будет. 30 и 31 мая лучше всего заняться борьбой с вредителями, прополкой огорода, уделить время уходу за другими растениями в саду. Посадить можно разве что однолетние цветы.

Раннее “Утро.ру” поделилось секретами наиболее эффективных народных средств для прикормки помидоров.

Евгения НАГОРСКАЯ

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