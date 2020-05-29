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Просто и урожайно: как выращивать огурцы в бутылках

Просто и урожайно: как выращивать огурцы в бутылках
Фото: pixabay.com
Компактное решение для хорошего роста рассады

Пластиковые пятилитровые бутылки отлично подходят для выращивания огурцов. Во-первых, это доступный материал. Их можно найти в любом магазине или попросить у соседей. Во-вторых, в таком горшке растение будет лучше защищено от непогоды и паразитов. В-третьих, через прозрачный пластик хорошо проходят лучи солнца. Также такая мини-грядка не занимает много места и выращивать огурцы можно даже в квартире. 

Выращивать огурцы в бутылке можно двумя способами.

Первый метод

В данном случае для изготовления одного горшка понадобится две бутылки. У одной нужно отрезать горлышко, а у другой дно. Та, у которой не будет верхней части, будет использоваться в качестве сосуда для воды. В нее нужно вставить другую бутылку горлышком вниз, предварительно сделав небольшие отверстия в крышке и по бокам для поступления воды. В качестве почвы лучше всего использовать специальный грунт. Его не следует утрамбовывать плотно, поскольку в рыхлой почве лучше всходят семена. 

Второй метод

Для выращивания огурцов в домашних условиях достаточно использовать лишь одну бутылку с отрезанным горлышком. В донышке можно сделать дырки для поступления влаги и поставить бутылку на какую-нибудь поверхность с углублением. Например, в мисочку или на тарелку. 

Если правильно удобрять растение, то, сообщает автор канала "Эксперт по сельской жизни" на Яндекс.Дзен, таким способом с одного куста можно собрать до одного ведра огурцов.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как правильно чередовать посадку растений в почве каждый сезон, чтобы получать хороший урожай. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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