Правильная подкормка обеспечит удачный урожай

Огурцы стали одним из любимых растений дачников. Их можно найти практически на каждом огороде. Однако вырастить хороший и вкусный урожай удается не всем, поскольку растение бывает довольно требовательным.

При подкормке огурцов очень важно учитывать фазы роста, чтобы получить как можно больше вкусных плодов.

Первая фаза – подготовка почвы перед посадкой

Для того, чтобы огурцы хорошо пошли в рост, почва должна быть рыхлой. Лучше всего ее перекопать с добавлением одного из этих питательных веществ: калийной соли, мочевины, суперфосфата или простого переспевшего навоза. Непосредственно перед посадкой в лунку добавляют еще и золу.

Вторая фаза – появление нескольких листьев растения

В этот момент огурцы больше всего нуждаются в калии и азоте. Среди органических удобрений его содержит куриный или коровий помет. Также источником азота может стать раствор нашатырного спирта с водой.

Третья фаза – цветение и появление первого урожая

Сейчас подкормка – одно из самых основных дел для растения. Из-за постоянного созревания плодов, ему требуются питательные вещества. Это калий и азот, к которым следует добавить еще магний и бор. Подойдет и трава, отстоянная в воде.

Четвертая фаза – новая волна урожая

Лучше всего в этот период подкармливать огурцы магнием, бором и фосфором. Можно также добавить и куриный помет.

Важное правило: любую подкормку следует проводить только после того, как растение обильно полили обыкновенной водой, сообщает автор канала "Вкусные калории" на Яндекс.Дзен.

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