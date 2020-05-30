Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Плодоносят до осени: как правильно ухаживать за огурцами

Плодоносят до осени: как правильно ухаживать за огурцами
Фото: Tim Stepien/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Правильная подкормка обеспечит удачный урожай

Огурцы стали одним из любимых растений дачников. Их можно найти практически на каждом огороде. Однако вырастить хороший и вкусный урожай удается не всем, поскольку растение бывает довольно требовательным. 

При подкормке огурцов очень важно учитывать фазы роста, чтобы получить как можно больше вкусных плодов. 

Первая фаза – подготовка почвы перед посадкой

Для того, чтобы огурцы хорошо пошли в рост, почва должна быть рыхлой. Лучше всего ее перекопать с добавлением одного из этих питательных веществ: калийной соли, мочевины, суперфосфата или простого переспевшего навоза. Непосредственно перед посадкой в лунку добавляют еще и золу. 

Вторая фаза – появление нескольких листьев растения

В этот момент огурцы больше всего нуждаются в калии и азоте. Среди органических удобрений его содержит куриный или коровий помет. Также источником азота может стать раствор нашатырного спирта с водой. 

Третья фаза – цветение и появление первого урожая

Сейчас подкормка – одно из самых основных дел для растения. Из-за постоянного созревания плодов, ему требуются питательные вещества. Это калий и азот, к которым следует добавить еще магний и бор. Подойдет и трава, отстоянная в воде. 

Четвертая фаза – новая волна урожая

Лучше всего в этот период подкармливать огурцы магнием, бором и фосфором. Можно также добавить и куриный помет.

Важное правило: любую подкормку следует проводить только после того, как растение обильно полили обыкновенной водой, сообщает автор канала "Вкусные калории" на Яндекс.Дзен. 

Ранее "Утро.ру" поделилось простым и урожайным способом выращивания огурцов в бутылках.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 30 мая: время избавиться от иллюзий

Точный прогноз на день поможет избежать неприятностей

Появились подробности смерти мужа звезды фильма "Москва слезам не верит"

Артистка запретила друзьям общаться с журналистами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей