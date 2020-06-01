День подходит для высадки огурцов

День Фалалея Огородника подходит для того, чтобы заняться работами в саду и огороде. Лучше всего обратить внимание на огурцы. Если посеять их в этот день, растения дадут хороший урожай.

Приметы на 2 июня:

1.Если на елях много шишек – можно ждать хороший урожай огурцов.

2.Утром радуга и пчелы к дождю.

3.Вечером большая роса – завтра будет солнце.

4.День пасмурный – июнь будет засушливый.

5.Солнце зашло в тучу, возможно ненастье.

6.Человек, родившийся в этот день – хороший огородник.

Что нельзя делать 2 июня:

1.Будущим мамам нельзя в этот день ходить в гости: могут сглазить.

2.Если до обеда рассказать плохой сон, он сбудется.

3.Огруцы надо сажать в тайне от соседей, иначе они будут горькими.

4.В этот день нельзя ругаться с семьей, чтобы не начались серьезные проблемы в отношениях.

5.Запрещено употреблять любую пищу, кроме вареной, так как можно навлечь болезнь.