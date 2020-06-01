Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
День Фалалея Огородника подходит для того, чтобы заняться работами в саду и огороде. Лучше всего обратить внимание на огурцы. Если посеять их в этот день, растения дадут хороший урожай.
Приметы на 2 июня:
1.Если на елях много шишек – можно ждать хороший урожай огурцов.
2.Утром радуга и пчелы к дождю.
3.Вечером большая роса – завтра будет солнце.
4.День пасмурный – июнь будет засушливый.
5.Солнце зашло в тучу, возможно ненастье.
6.Человек, родившийся в этот день – хороший огородник.
Что нельзя делать 2 июня:
1.Будущим мамам нельзя в этот день ходить в гости: могут сглазить.
2.Если до обеда рассказать плохой сон, он сбудется.
3.Огруцы надо сажать в тайне от соседей, иначе они будут горькими.
4.В этот день нельзя ругаться с семьей, чтобы не начались серьезные проблемы в отношениях.
5.Запрещено употреблять любую пищу, кроме вареной, так как можно навлечь болезнь.
Президент России отказался назначить это событие на 24 июня, когда пройдет Парад Победы
Окончательное решение о гостях саммита будут принимать Соединенные Штаты