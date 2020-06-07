Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Понедельник, как известно, день тяжелый. Звезды говорят, что некоторым знакам зодиака нужно быть настороже – возможные неприятные события и известия. Однако, как говорится, кто предупрежден – тот вооружен. О том, что принесет понедельник, 8 июня, можно узнать в гороскопе от Утро.ру.
Овен
Овнам в понедельник стоит следить за словами и эмоциями. В порыве гнева можно легко обидеть вторую половинку. На заглаживание вины может уйти много времени. Вечер звезды советуют провести в расслабляющей обстановке – пообщайтесь с друзьями, займитесь любимым делом.
Телец
21 июня особенно тщательно нужно следить за своими финансами. Необдуманные решения легко могут обернуться потерей денег. Также в понедельник велика вероятность испортить отношения с коллегами или друзьями – будьте сдержанными.
Близнецы
Представители этого знака в понедельник ощутят мощный прилив сил. В этот день вам все будет по плечу. Главное – не распыляться по мелочам. 21 июня звезды также советуют встретиться с друзьями, которых давно не видели.
Рак
Ракам 21 июня могут грозить неприятности. Речь идет как о денежных потерях, так и о карьере. Будьте особенно внимательны, если накануне вас мучило беспричинное чувство тревоги, говорит астрологический прогноз.
Лев
У Львов рабочая неделя начнется позитивно. Предстоят интересные встречи – возможно романтическое знакомство. Удача будет сопутствовать и на работе.
Дева
21 июня, возможно, вы получите неприятные известия. Однако, собрав силы, вы справитесь со свалившимися на вас проблемами. В этот день звезды не советуют пить алкоголь.
Весы
В понедельник лучше не заводить новых знакомств. Тем, у кого возникли проблемы в отношениях с возлюбленными или супругами, представится возможность все исправить.
Скорпион
21 июня Скорпионам нужно уделить внимание семье. Если у вас есть дети, проведите с ними вечер, пообщайтесь подольше, посмотрите вместе добрый фильм, почитайте книжку. Это создаст поток позитивной энергии и благотворно скажется на ближайшем будущем.
Стрелец
Стрельцам в понедельник все будет по плечу. Любые начинания увенчаются успехом, сулят звезды. В этот день вы будете очаровывать буквально всех – воспользуйтесь этим с умом.
Козерог
8 июня 2020 года велика вероятность увидеть вещий сон. Даже если он будет пугающим, нужно держать его втайне от всех. Возможны неожиданные события – избежать неприятностей поможет ваша ответственность и способность быстро реагировать на происходящее, говорят звезды.
Водолей
Представителям этого знака предстоит насыщенный и приятный день. 8 июня идеально подходит для важных решений относительно личной жизни.
Рыбы
Тех, кто давно мечтал о повышении, ждет звездный час, предвещают звезды. В этот день велика вероятность подняться вверх по карьерной лестнице. Главное, чтобы успех не вскружил голову – не теряйте деловой хватки.
Таков подробный гороскоп на 8 июня 2020 года. Ранее Утро.ру писало, как вести себя во время затмений – что делать можно, а что категорически запрещено.
Высылка российских дипломатов не останется без жесткого ответа
Вторая волна неизбежна, страна вышла на плато позже других государств - важные новости о COVID-19 на субботу в материале "Утро.ру"