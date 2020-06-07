Кому из знаков зодиака грозят финансовые неприятности, читайте в подробном астрологическом прогнозе

Понедельник, как известно, день тяжелый. Звезды говорят, что некоторым знакам зодиака нужно быть настороже – возможные неприятные события и известия. Однако, как говорится, кто предупрежден – тот вооружен. О том, что принесет понедельник, 8 июня, можно узнать в гороскопе от Утро.ру.

Овен

Овнам в понедельник стоит следить за словами и эмоциями. В порыве гнева можно легко обидеть вторую половинку. На заглаживание вины может уйти много времени. Вечер звезды советуют провести в расслабляющей обстановке – пообщайтесь с друзьями, займитесь любимым делом.

Телец

21 июня особенно тщательно нужно следить за своими финансами. Необдуманные решения легко могут обернуться потерей денег. Также в понедельник велика вероятность испортить отношения с коллегами или друзьями – будьте сдержанными.

Близнецы

Представители этого знака в понедельник ощутят мощный прилив сил. В этот день вам все будет по плечу. Главное – не распыляться по мелочам. 21 июня звезды также советуют встретиться с друзьями, которых давно не видели.

Рак

Ракам 21 июня могут грозить неприятности. Речь идет как о денежных потерях, так и о карьере. Будьте особенно внимательны, если накануне вас мучило беспричинное чувство тревоги, говорит астрологический прогноз.

Лев

У Львов рабочая неделя начнется позитивно. Предстоят интересные встречи – возможно романтическое знакомство. Удача будет сопутствовать и на работе.

Дева

21 июня, возможно, вы получите неприятные известия. Однако, собрав силы, вы справитесь со свалившимися на вас проблемами. В этот день звезды не советуют пить алкоголь.

Весы

В понедельник лучше не заводить новых знакомств. Тем, у кого возникли проблемы в отношениях с возлюбленными или супругами, представится возможность все исправить.

Скорпион

21 июня Скорпионам нужно уделить внимание семье. Если у вас есть дети, проведите с ними вечер, пообщайтесь подольше, посмотрите вместе добрый фильм, почитайте книжку. Это создаст поток позитивной энергии и благотворно скажется на ближайшем будущем.

Стрелец

Стрельцам в понедельник все будет по плечу. Любые начинания увенчаются успехом, сулят звезды. В этот день вы будете очаровывать буквально всех – воспользуйтесь этим с умом.

Козерог

8 июня 2020 года велика вероятность увидеть вещий сон. Даже если он будет пугающим, нужно держать его втайне от всех. Возможны неожиданные события – избежать неприятностей поможет ваша ответственность и способность быстро реагировать на происходящее, говорят звезды.

Водолей

Представителям этого знака предстоит насыщенный и приятный день. 8 июня идеально подходит для важных решений относительно личной жизни.

Рыбы

Тех, кто давно мечтал о повышении, ждет звездный час, предвещают звезды. В этот день велика вероятность подняться вверх по карьерной лестнице. Главное, чтобы успех не вскружил голову – не теряйте деловой хватки.

Таков подробный гороскоп на 8 июня 2020 года. Ранее Утро.ру писало, как вести себя во время затмений – что делать можно, а что категорически запрещено.