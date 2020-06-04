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Коридор затмений в 2020 г. начнется совсем скоро и закончится только через месяц. Сначала произойдет лунное затмение 05.06.2020, затем 21.06.2020 случится солнечное затмение, а завершится все полутеневым лунным затмением 05.07.2020.
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Что нельзя делать в лунное затмение
Брать деньги в долг и давать их.
Находиться в местах, где много людей.
Обсуждать кого-то за спиной, сплетничать и критиковать.
Совершать психологическое или физическое насилие.
Переговоры, важные сделки лучше отложить.
Что нужно делать в лунное затмение
Выкидывать старые вещи и избавляться от ненужных людей.
Дарить себе подарки, заниматься волонтерской работой.
Кормить бездомных животных.
Прощать обиды и решать все конфликты.
Худеть, правильно питаться.
Быть благодарным и отказываться от чувства вины.
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