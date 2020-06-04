Советы от астролога помогут пережить сложное время

Коридор затмений в 2020 г. начнется совсем скоро и закончится только через месяц. Сначала произойдет лунное затмение 05.06.2020, затем 21.06.2020 случится солнечное затмение, а завершится все полутеневым лунным затмением 05.07.2020.

Телеведущая Ирена Понарошку, владеющая знаниями в области астрологии, дала свои рекомендации на этот счет, который помогут избежать ошибок.

Знаменитость в социальной сети предупредила: весь июнь и в начале июля может чувствоваться повышенная агрессия, конфликтность и плохое настроение. Избежать части негатива можно, но необходимо блокировать поток информации.

Что нельзя делать в лунное затмение

Брать деньги в долг и давать их.

Находиться в местах, где много людей.

Обсуждать кого-то за спиной, сплетничать и критиковать.

Совершать психологическое или физическое насилие.

Переговоры, важные сделки лучше отложить.

Что нужно делать в лунное затмение

Выкидывать старые вещи и избавляться от ненужных людей.

Дарить себе подарки, заниматься волонтерской работой.

Кормить бездомных животных.

Прощать обиды и решать все конфликты.

Худеть, правильно питаться.

Быть благодарным и отказываться от чувства вины.

Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на июнь 2020 года.