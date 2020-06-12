Наши предки давали отдых лошадям

На Руси верили, что 13 июня важно не трогать своего главного помощника. Поэтому лошадям давали отдохнуть и купали их в водоеме и давали любимые лакомства.

Что нельзя делать 13 июня:

1. Не стоит отправлять в поездку на лошадях. Это сулит неудачную дорогу и неприятности в пути.

2. Нужно уйти с поля после посева яровых. Таки образом получится задобрить Полевика – специального духа – и он принесет богатый урожай.

3. Неправильно в этот день переезжать. Смена места сулит неприятности в финансовой сфере.

4. Не надо кричать 13 июня. Это приведет к серьезной ссоре с близкими.

Приметы на 13 июня:

1. Чем обильнее роса к вечеру – тем жарче будет следующий день.

2. Ненастье 13 июня – к суровой зиме.

3. Пауки активно плетут кружева – к перемене погоды.

4. Кукушки кукуют – к хорошей погоде летом.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что наступает период лунных затмений.