В этот день запрещалось купаться в открытых водоемах

В понедельник, 15 июня, православные верующие чтят память святителя Никифора Исповедника. На Руси его прозвали Никифором-вьюном благодаря старинному обряду.

Традиции и обычаи на 15 июня:

В этот день было принято после окончания полевых работ собираться у костра и водить хороводы. Согласно традиции, на "зеленые святки" также ходили к домам новобрачных, которые сыграли свадьбу весной, с цветами вьюнка в руках и пели песни. Молодые же угощали гостей вином. Незамужние девушки плели венки из вьюнка, чтобы будущая семейная жизнь была счастливой.

Приметы на 15 июня:

1. Утренний туман обещал тихий и душный день.

2. Если беременная девушка в этот день пойдет за водой, то ребенок родится раньше срока.

3. Заготовленная в день Никифора-вьюна дубовая кора обладает особыми свойствами, гласит поверье.

Что нельзя делать 15 июня:

Многие суеверия в этот день были связаны с водой. Так, категорически запрещалось купаться в открытых водоемах. Считалось, что того, кто ослушается запрета на Никифора-вьюна, на дно утащит русалка. По этой же причине нельзя стирать и полоскать белье.

В понедельник для православных верующих также начинается Петров пост, который продлится 27 дней. "Утро.ру" подробно рассказало, что можно и нельзя делать в период ограничений.