В некоторые дни верующие могут пить вино

В понедельник, 15 июня, у православных начинается Петров пост. Изначально его должны были соблюдать не все – ограничения ввели для тех, кто по каким-то причинам не мог соблюдать Великий пост. Однако со временем и Апостольский стал одним из основных для верующих.

Когда начинается пост

Начало и длительность Петрова поста зависит от Пасхи. Так, в этом году он продлится 27 дней – до 11 июля. В это время православные ограничивают себя в пище и молятся, чтобы побороть строи страсти и духовно очиститься.

Что едят в Петров пост

Апостольский пост, по сравнению с Великим, очень легкий, поэтому отказываться от многого не придется. Продукты животного происхождения – мясо, яйца и молоко – есть по-прежнему нельзя, а вот рыба и морепродукты на протяжении всего поста разрешаются. В некоторые дни верующие могут позволить себе немного вина, например, в праздник Рождества Иоанна Предтечи 24 июня.

Что нужно делать в Петров пост

Самое главное для православных на протяжении поста – вести христианский образ жизни и читать Священное писание.

14 июня, в первое воскресенье после Троицы, верующие отмечают Собор всех святых, или день Ангела. По традиции, накануне праздника проводят всенощные – ночные богослужения.

Ранее "Утро.ру" писало о народных приметах на 14 июня.