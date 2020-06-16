Кому звезды пророчат успех - подробно в астрологическом прогнозе от "Утро.ру"

День очень напряженный и непростой. Также это не самое лучшее время и для крупных покупок, совершения сделок. О чем еще предостерегают звезды каждый из знаков, подробнее в гороскопе от "Утро.ру".

Овен

Достаточно сложный день для Овнов, но, если сосредоточиться на мелочах и составить план, все получится! Вечером лучше не перегружать себя делами, а заняться чем-то приятных. Встречи с людьми, с которыми у вас сложные отношения, тоже стоит перенести на другой день.

Телец

17 июня Тельцы должны проявить терпение и направить все свое внимание на решение дел. При возникновение конфликтных ситуаций нужно постараться удержать себя в руках. Нелегко будет найти общий язык с близкими в этот день.

Близнецы

В этот день Близнецам лучше действовать осторожно и принимать взвешенные решения. Не исключены конфликты с родными, но вы можете постараться их избежать. 17 июня откажитесь от заключения сделок и будьте аккуратны с деньгами!

Рак

17 июня Раки должны быть неторопливыми. Стоит обдумывать каждый свой шаг и принимать решения с холодным разумом. В этот день вас ждут приятные знакомства, которые могут перерасти в настоящую дружбу или даже любовь. Эта среда будет травмоопасной, так что повнимательнее!

Лев

Серьезные дела лучше спланировать на другой день, а в этот уделить время творчеству. 17 июня отлично подойдет для отдыха с друзьями и родными. Также в этот день можно построить долгосрочные планы и обсудить их реализацию с близкими.

Девы

В этот день вокруг Дев будет царить хаос. Справить с ним будет не просто, лучше постараться подстроиться под сложные обстоятельства. От крупных покупок 17 июня лучше отказаться. Если же приобретение действительно необходимо, стоит все хорошо продумать и проверить перед сделкой.

Весы

А вот для Весов день будет просто прекрасным. Вас ждет успех в делах и достижение новых высот. Не бойтесь брать на себя ответственность 17 июня, вы должны быть решительными! Не исключено возникновение проблем, которые мучали вас давно. С ними удастся справиться в этот день.

Скорпион

Для Скорпионов день будет сложным, но если сконцентрироваться на поставленных целях, то проблем удастся избежать. Найти общий язык с окружающими 17 июня будет также нелегко. Постарайтесь сохранять спокойствие и позитивный настрой.

Стрелец

17 июня Стрельцам нужно больше прислушиваться к себе, действовать по плану и быть серьезными. Не позволяйте негативным эмоциям помешать вам в достижении успеха в делах. При общении с окружающими постарайтесь не разжигать конфликтов. Вечером возможны денежные поступления.

Козерог

В этот день многое будет зависеть от настроения Козерогов. Общение с приятными людьми поможет вам сохранить позитивный настрой. Не исключены финансовые трудности, поэтому некоторые планы придется перестроить. В принятии решений не стоит торопиться.

Водолей

Водолеям 17 июня стоит отказаться от покупок и заняться планированием дел на будущее. В этот день лучше провести время с друзьями и родными, они поднимут вам настроение. Не скупитесь на комплименты в эту среду, это сблизит вас с нужными людьми.

Рыбы

17 июня Рыбам стоит больше отдыхать и веселиться. На делах сосредоточить будет достаточно сложно, поэтому поменяйте рабочие планы. В этот день также хорошо будет заняться творчеством, попробовать новое хобби. Не исключены приятные и полезные знакомства.

Ранее "Утро.ру" делилось подробным гороскопом на весь первый летний месяц.