Гороскоп на июль 2020 года

Гороскоп на июль 2020 года
Фото: Утро.ру
Подробное предсказание австрологов на месяц поможет составить планы

Второй месяц лета начнется для всех знаков непросто, например, 5 июля случится полутеневое лунное затмение, которое, конечно плохо отразится на настроении и делах. Однако во второй половине месяца у всех появится шанс заметно улучшить свою жизнь. Кому повезет больше остальных  – в гороскопе на месяц от "Утро.ру".

Овен

Гороскоп на месяц для Овнов неблагоприятный. Финансовые сложности будут влиять на ваше настроение и отношения с близкими людьми. Постарайтесь собраться, чтобы решить существующие проблемы. Также внимание стоит уделить своему здоровью и внешности.

Телец

Астрологический прогноз на июль 2020 обещает Тельцам перемены в личной жизни. Скорее всего, вы встретите свою судьбу или переведете отношения с партнером на новый уровень. Не исключено, что вы узнаете о прибавлении в семействе или сможете сделать крупную покупку. На дорогах представителям этого знака надо быть осторожнее.

Близнецы

Близнецам в грядущем месяце совсем не удастся отдохнуть. Работа, домашние хлопоты и плохое самочувствие отразятся на вас, однако отчаиваться не стоит. Во второй половине месяца ситуация коренным образом изменится, и вас будет сопровождать успех.

Рак

Ракам все внимание стоит сосредоточить на взаимоотношениях с людьми. Не забывайте о родственниках, старайтесь не конфликтовать с коллегами, при этом смело вычеркивайте из жизни тех, кто только вредит вам. От крупных покупок пока стоит отказаться, а вот физической активности забывать не стоит. Займитесь спортом или больше гуляйте на свежем воздухе.

Лев

Львам гороскоп на июль 2020 года советует взять ситуацию в свои руки. Прислушивайтесь только к своему мнению и не бойтесь принимать смелые решения. Ваша интуиция будет сильна, а успех будет сопровождать весь месяц. Будьте готовы к непредвиденным затратам.

Дева

Представители этого знака смогут решить свои финансовые проблемы, а вот в личной жизни ждать успеха не стоит. Зато в июле у Дев появится шанс улучшить свое здоровье – во второй месяц лета избавиться от вредных привычек будет очень просто. Также лучше ограничить употребление алкоголя и вредной пищи.

Весы

Весы окажутся под влиянием своего плохого настроения. Из-за этого могут испортиться ваши отношения с партнером, а работа будет продвигаться тяжело. Постарайтесь совладать с эмоциями и найти эффективный способ расслабиться.

Скорпион

Скорпионам в июле 2020 можно будет только позавидовать. Гороскоп на месяц обещает вам решение всех финансовых трудностей. У вас появится шанс повысить уровень своего дохода и купить себе то, о чем вы давно мечтали. Наслаждайтесь благоприятным периодом.

Стрелец

Прогноз астрологов обещает Стрельцам перемены к лучшему. Отношения со второй половинкой наладятся, а на работе вы сможете получить повышение. Особое внимание стоит уделить финансовым вопросам и сделкам с недвижимостью – есть риск стать жертвой мошенников.

Козерог

Благоприятный период для Козерогов закончился. Гороскоп на месяц предвещает трудности в личной жизни и много трат. Избежать критической ситуации помогут ваши дипломатические способности и обаяние. 

Водолей

Представителям этого знака можно только позавидовать. У вас наступает период отдыха и расслабления. Ваши старания будут достойно вознаграждены, в отношения с любимым человеком вернется страсть и гармония.

Рыбы

Гороскоп на месяц обещает Рыбам устойчивое финансовое положение. Вы смело можете тратить деньги. А вот в сфере личных отношений все не так безоблачно. Конфликты с родственниками могут затянуться надолго.

Таков гороскоп на июль. Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на 2020 год. 

Дарья ПЕТРОВА

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