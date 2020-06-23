Астрологический прогноз от "Утро.ру" подскажет, на что стоит обратить внимание в этот день

Луна 24 июня будет находиться в знаке зодиака Льва. Поэтому в этот день можно и нужно заниматься различными энергичными делами. Также благоприятно будет отдохнуть и весело провести время с друзьями. "Утро.ру" поделилось подробным астрологическим гороскопом на весь день.

Овен

Подходящее время для переоценки ценностей и анализа всего происходящего. Ближе к вечеру можно смело приступать к решению новых дел. Овны не должны в этот день отказываться от посторонней помощи. Это вам очень поможет.

Телец

Для Тельцов это достаточно непростой день. Но если вы сумеете найти общий язык с окружающими и примите их помощь – все будете хорошо. 24 июня ожидайте финансовых поступлений. Не исключены выгодные сделки.

Близнецы

Близнецы могут спокойно решать все свои дела. В этот день удача будет на вашей стороне. Стоит прислушаться к своей интуиции и больше общаться 24.06.2020. Не исключено начало новой романтической истории.

Рак

24 июня порадует Раков неожиданными событиями. В этот день вы сможете принять правильные решения и разобраться в чем-то новом. Вечером лучше провести время в компании близких людей и отдохнуть.

Лев

Львы смогут в этот день удачно решить все деловые вопросы. Появится возможность заручиться поддержкой новых партнеров. Не исключено, что в этот день вы в кого-то влюбитесь. Это может стать началом длительного романа.

Дева

Если Девы будут в этот день неторопливыми, то все получится. Проявите настойчивость, вы сможете справиться со всеми трудностями. Вечером вас ожидает романтический сюрприз. Удачно 24.06 строить планы на будущее со своей второй половинкой.

Весы

Не спешите расслабляться, Весы. В этот день вы должны быть сосредоточенными и действовать решительно. 24 июня могут возникнуть конфликты с близкими. Постарайтесь не разжигать огонь, а лучше сгладьте углы.

Скорпион

В этот день не все будет складывать так, как Скорпионы планировали. Сконцентрируйтесь на своих эмоциях, но трезво оценивайте ситуацию. Если вы будите излишне эмоциональны, то можете обидеть близких. Среда – благоприятное время для планирования.

Стрелец

Отличный день для общения и новых знакомств. В этот день Стрельцы будут очень уверенны в себе. 24 июня вам лучше не рисковать и не соглашаться на авантюры. Не сорите деньгами в этот день, лучше отложить покупки на другой период.

Козерог

Козерогам стоит 24 июня проанализировать свои результаты. Вы сможете найти новых союзников и вдохновиться на свежие идеи. Этот день будет богат на общение и эмоции. Не бойтесь проявлять инициативу.

Водолей

Удачный день для решения дел, отложенный в долгий ящик. Даже несмотря на возможные трудности у вас все получится. Вечером Водолеям нужно заняться чем-то приятным. Возможно начало нового романа.

Рыбы

В этот день Рыбы будут очень сконцентрированы и требовательны к себе. Благодаря этому получится удачно решить все накопившиеся проблемы. 24 июня нужно быть аккуратнее с деньгами. Высок риск неудачных сделок.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на следующий летний месяц.