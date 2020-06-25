Наши предки угощали вареной гречкой бездомных

26 июня православные почитали память святой мученицы Акилины. Ее казнили в возрасте 12 лет за то, что девочка исповедовала веру. В народе святую также прозвали Акулиной Грешницей. В этот день наши предки сеяли гречиху и угощали нищих вареной гречневой кашей.

Что нельзя делать 26 июня

Строго запрещается жаловаться. 26 июня необходимо максимально настроиться на позитив, улыбаться и думать о хорошем. В этот период запрещено ходить в грязной одежде и пачкать дом. Эти, казалось бы, мелочи могут навлечь несчастья.

Также в этот день нельзя куда-то ходить без острой необходимости. Предки верили – невыполнение этого пункта навлечет на человека порчу. Нельзя было 26 июня и сквернословить. Считалось, что и это к хорошему не приведет.

Что можно делать 26 июня

Этот день отлично подходит для примирения с родными и друзьями. А если еще и гречневой кашей гостей накормить, то сможете привлечь деньги в дом. И конечно, народ верил, что и сами хозяева должны обязательно отведать блюда из этой крупы. Так якобы деньги в кармане "будут водиться".

Приметы на 26 июня

Если в этот день июня было много комаров, значит вскоре стоит ожидать отличную погоду. Была еще одна неблагоприятная примета для огородников. Если в этот день на своих грядках они не находили огурцов – хорошего урожая в целом ждать не стоило.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем огородника с 22 по 28 июня.