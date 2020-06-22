Курс рубля
- Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
- Курс рубля резко снизился на праздники
Теплая и солнечная погода стабилизировалась, и работ в саду у дачников прибавилось. И, конечно, каждому огороднику хочется, чтобы в конце сезона их старания дали отличный урожай. Календарь садовода поможет каждому добиться положительных результатов.
22 июня
В этот день отмечается растущая луна в Раке. Поэтому стоит заняться посевом и пересадить все однолетние растения. Это даст вам высокий урожай в будущем. Можно смело заготавливать и листья лекарственных растений. Но от полива 22 июня лучше отказаться.
23 июня
А вот 23 июня очень благоприятный день для полива. Также огородники должны замочить семена, заняться рыхлением и заложить компост. Без опаски можно посадить патиссоны и огурцы. Кстати, до обеда лучше не проветривать теплицы, так вы сбережете свой будущий урожай.
24, 25 июня
Это период растущей луны во Льве. В эти дни можно срезать ненужные побеги, выкопать клубни и луковицы. Также 24 и 25 июня можно рассадить кустарники и привить деревья. От полива и прополки стоит категорически отказаться. Если останется свободное время в эти даты – займитесь консервированием и заготовками.
26, 27 июня
26 и 27 июня – это растущая луна в Деве. В эти даты стоит заняться пересадкой многолетних цветов, подрезать и полить все растения. Также можно избавить грядки от сорняков и внести удобрения. Кстати, в эти два дня еще рекомендуется подстригать газон и сушить лекарственные травы.
28 июня
Это первая четверть в Весах. 28 июня необходимо заняться посадкой вьющихся растений и лекарственных трав. Также вы можете рассадить розы, кустарники и клубневые цветы. А вот прививать и опрыскивать растения в это воскресенье строго запрещено.
Ранее "Утро.ру" поделилось, что нужно делать, если почернела сердцевина у клубники.
Какие работы следует провести на даче, расскажет "Утро.ру"
Свежие приколы от "Утро.ру" развеселят в начале рабочей недели