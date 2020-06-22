Подробный прогноз для садовых работ на всю неделю

Теплая и солнечная погода стабилизировалась, и работ в саду у дачников прибавилось. И, конечно, каждому огороднику хочется, чтобы в конце сезона их старания дали отличный урожай. Календарь садовода поможет каждому добиться положительных результатов.

22 июня

В этот день отмечается растущая луна в Раке. Поэтому стоит заняться посевом и пересадить все однолетние растения. Это даст вам высокий урожай в будущем. Можно смело заготавливать и листья лекарственных растений. Но от полива 22 июня лучше отказаться.

23 июня

А вот 23 июня очень благоприятный день для полива. Также огородники должны замочить семена, заняться рыхлением и заложить компост. Без опаски можно посадить патиссоны и огурцы. Кстати, до обеда лучше не проветривать теплицы, так вы сбережете свой будущий урожай.

24, 25 июня

Это период растущей луны во Льве. В эти дни можно срезать ненужные побеги, выкопать клубни и луковицы. Также 24 и 25 июня можно рассадить кустарники и привить деревья. От полива и прополки стоит категорически отказаться. Если останется свободное время в эти даты – займитесь консервированием и заготовками.

26, 27 июня

26 и 27 июня – это растущая луна в Деве. В эти даты стоит заняться пересадкой многолетних цветов, подрезать и полить все растения. Также можно избавить грядки от сорняков и внести удобрения. Кстати, в эти два дня еще рекомендуется подстригать газон и сушить лекарственные травы.

28 июня

Это первая четверть в Весах. 28 июня необходимо заняться посадкой вьющихся растений и лекарственных трав. Также вы можете рассадить розы, кустарники и клубневые цветы. А вот прививать и опрыскивать растения в это воскресенье строго запрещено.

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