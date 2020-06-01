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Почернела сердцевина: как спасти урожай клубники

Почернела сердцевина: как спасти урожай клубники
Фото: pixabay.com
Потемнение может происходить по двум причинам

Конец мая – период активного цветения клубники во многих регионах. Очень важно в этот момент уделить внимание уходу и заботе о растении, чтобы получить хороший урожай.

Почерневшая сердцевина у цветка – всегда плохой знак для садовода. У этого может быть две причины. 

Первая причина – замерзание

Если ночью была слишком холодная погода, то почерневшая сердцевина – признак подмерзания растения. В таком случае спасти урожай довольно тяжело. Лучший всего, если проблему удалось заметить на ранних стадиях, когда почернели лишь некоторые цветки. Просто оборвите проблемные части, чтобы снова стимулировать цветение. Урожая следует ждать только во время второй волны.

Вторая причина – вредители

Сердцевина клубники может потемнеть из-за насекомых. Одним из главных любителей клубники являются личинки долгоносика, которые питаются ее листьями и бутонами. Если урожай сильно заражен вредителем, то клубника может и вовсе не поспеть, поскольку он наносит вред всему кусту. 

От долгоносика помогает чеснок, посаженный неподалеку. Насекомое очень не любит его запах и старается избегать с ним соседства. Также, если вы готовы к такому методу борьбы, клубнику можно обработать инсектицидами – карбафосом, децисом, конфидором. 

Проблема борьбы с долгоносиком заключается и в том, что насекомое предпочитает зимовать в почве. Потому важно вспахивать землю весной и осенью вокруг кустиков клубники, сообщает автор канала "Дачные секреты от Виктории Радзевской" на "Яндекс.Дзен". 

Рецепт народного средства от долгоносика

Раствор нашатырного спирта может помочь справиться с вредителем. Для этого нужно развести 200 мл средства в десятилитровом ведре с водой, после чего сразу же поливать кусты клубники. Для насекомого это опасное средство, а для для растения – удобрение и источник азота.

Ранее "Утро.ру" поделилось простым немецким способом сажать огурцы в огороде.

Евгения НАГОРСКАЯ

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