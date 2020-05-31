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Если вы только планируете посадить огурцы, можно попробовать сделать это немецким способом, который практикуют европейские дачники на своих хозяйствах. В России мало кто знает и использует подобный метод, однако он не менее интересный и урожайный.
Первый этап
Сначала нужно найти на участке подходящее место для посадки огурцов. Требуется квадрат, размером примерно 2 на 2 метра. Там нужно выкопать ямку, глубиной примерно полтора штыка от лопаты, а в диаметре около полутора метров.
Второй этап
Затем в это углубление нужно засыпать сухие ветки, скошенную траву или листья деревьев. Все это следует плотно утрамбовать в ямке и залить водой, после чего накрыть слоем земли.
Третий этап
По кругу этого углубления следует высадить огурцы, отступая друг от друга примерно на 40-50 сантиметров. В среднем получается около 8 саженцев. Рядом с каждым кустиком нужно вбить колья, которые будут поддерживать растение во время роста.
Четвертый этап
Подождать, когда рассада подрастет. В среднем на это требуется около 3 недель. Затем кусты нужно подвязать. Для этого посередине ямы крепко ставится длинная палка или труба. Наверху нужно сделать крепления для шпагата: например, крючки или дырки. После натягивайте на них кустики.
В итоге огурцы будут пускать усики, которые станут цепляться за шпагат, рассказывает автор канала Ленивый дачник на Яндекс.Дзене. Сначала огурцы поднимуться вверх, а после начнут расти в обратном направлении. Таким образом, на грядке получится огуречная елка, когда растение станет давать плоды.
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