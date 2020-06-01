Подробный прогноз для садовых работ на первую летнюю неделю

На улице становится потеплее, ночью во многих регионах нет холодов, и растения начинают радовать первыми урожаями. Какие работы нужно обязательно провести в первой неделе лета, чтобы обязательно получить хороший урожай?

1, 2 июня

Луна будет в растущей фазе. Под ее предводительством будут Весы. Если в эти дни собираетесь посадить какие-то растения, то не сомневайтесь: при должном уходе они дадут хороший урожай, который лучше использовать для хранения. Это могут быть вершки капусты или тыквы. В понедельник и вторник можно смело браться за пересадку любых растений, поскольку корни растений будут слабо реагировать на все внешние воздействия.

Обрезкой деревьев в начале недели лучше не заниматься. Обработку от насекомых следует тоже ненадолго отложить.

3,4 июня

В эти дни будет главенствовать Скорпион. Знак отличается невероятным плодородием, и это отличное время для посадки или пересадки растений. Урожай всего, что посажено в это время, порадует любого огородника своей сочностью, вкусом и обилием. Особенно хороши будут всходы любых трав и специй – это может быть тимьян, кориандр, розмарин, базилик или петрушка.

В среду и четверг разрешено проводит любые процедуры ухода, кроме рыхления – корни растений будут чувствительно реагировать на воздействие.

5 июня

В пятницу не следует проводить никаких работ в саду, поскольку начинается полнолуние. Максимум, что можно – подготовить прикормки или убрать сорняки.

6 июня

Луна начнет убывать. Покровительствовать будет знак Стрельца, который не отличается хорошим плодородием. Лучше отложить посадку любых растений, которые высаживаются для урожая, на некоторое время. А вот семенные растения пойдут хорошо. Удачно развиваться будут и цветы. Можно проводить также корневые подкормки растений и обрабатывать землю от насекомых.

Обрезка растений в этот день не рекомендуется.

7 июня

Главой в воскресенье станет Козерог – знак, отличающийся средней плодородностью. Высаживать можно растения, чей урожай предназначен для длительного хранения. Также хорошо пойдут все корневые растения, поскольку корешки будут хорошо набирать минеральные вещества из почвы.

Вообще воскресенье – лучший день, чтобы заняться корневой системой всех растений. Можно сделать пересадку или подкормить кустики.

А вот наружных работ с растениями – например, обрезку, – проводить не следует.

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