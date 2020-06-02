Народное средство поможет справиться с вредителями и не нанесет вреда растениям

Если в огороде появились тля или муравьи, которые вредят растениям, то любой дачник в первую очередь пытается справиться с насекомыми народными средствами – так, как минимум, безопаснее для урожая.

Раствор с дегтярным мылом способен помочь в борьбе с вредителями. Это средство отпугнет насекомых, а натуральный состав не нанесет вреда растениям.

Важно при выборе дегтярного мыла обращать внимание на состав. Если там есть отдушки или другие искусственные примеси, то хорошего эффекта от средства не будет.

Рецепт раствора против вредителей из дегтярного мыла

Возьмите 100 г мыла и натрите его на терке. Можно также порезать его на небольшие куски и измельчить в блендере. Смешайте получившуюся массу с 300 г просеянной золы. Затем это нужно добавить в ведро с горячей водой, объемом около 10 литров. Оставьте смесь на час для остывания и настаивания. Когда время пройдет, перемешайте получившееся средство до однородного состояния, делится автор канала "Дачный отец" на "Яндекс.Дзен".

Растения можно обрабатывать пульверизатором или окропляя веником. Если через неделю ожидаете появления урожая, то обработку проводить не следует.

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