Несколько простых правил помогут значительно продлить жизнь растения

Малоизвестная 20 лет назад и невероятно популярная сейчас – хоста стала украшением многих садов и участков у дачников. У растения есть множество видов, отличающихся друг от друга особенной красотой. Хоста неприхотлива в уходе и может прижиться буквально везде. На одном месте она может расти до тридцати лет и ей не страшны многие болезни и вредители.

Тем не менее, есть несколько обязательных правил при уходе за этим растением, которые позволят значительно продлить ему жизнь.

Первое правило – избегать обилия света

Некоторые сорта того растения предпочитают расти в тени. Например, это голубые или полностью зеленые хосты. Лучше всего садить их на теневом участке или под деревьями. Пестролистые же наоборот предпочитают солнце, но на период солнцепека им тоже лучше оказаться в тени.

Второе правило: правильная почва

Особо расти хосты не будут на песчаных или глинистых почвах. Они взойдут, приживутся, но внешне радовать хозяина не будут. А вот особых требований к кислотности или щелочности почвы у них нет – вырастут хорошо, лишь бы не было крайностей.

Третье правило: нехватка воды

Хоста очень любит обилие воды. Для нее не особо страшен перелив, а вот недолив она может воспринять капризно. Больше всего воды требуют молодые или только что пересаженные растения, поэтому поливу в таких случаях нужно уделить особое внимание.

Четвертое правило: полив по листьям

Из-за больших листьев растения во время полива на них может задерживаться вода. Это чревато двумя последствиями: недостаточное получение жидкости корневой системой и появление слизней – главных вредителей для хост. В первом случае корни растения развиваются лишь в верхней части, а во втором слизни наносят вред листьям растений, пишет автор канала "Садоеж" на Яндекс.Дзен. Лучше всего поливать растение под корень.

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