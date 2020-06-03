Чтобы не навредить картофелю, важно правильно использовать средства против зловредных насекомых

В борьбе с колорадскими жуками народные средства практически неэффективны. Даже если вредитель уходит, то через короткий срок он вернется на грядку и продолжит донимать растения своим вниманием. Поэтому к борьбе с ним нет ничего эффективнее инсектицидов. Расскажем подробнее, как правильно использовать каждый из них.

Первое средство – "Жукоед"

Главным действующим веществом у этого препарата является альфа-циперметрин. Его важная особенность заключается в том, что "химия" накапливается лишь в листьях растения, совершенно не затрагивая клубни. Препарат действует как на самих жуков, так и на их личинки. Обрабатывать картофель можно даже в период вегетации. Уже через час после опрыскивания вредители станут гибнуть.

Важно: средство не подходит для использования астматиками, поскольку его резкий запах может вызвать приступ удушья.

Второе средство – "Рофатокс Colorado"

Действие этого препарата начинается не так быстро, как у первого – результат станет заметен примерно через пару дней после проведения процедуры опрыскивания. Средство помогает в борьбе не только с колорадским жуком, но и с медведками и проволочниками.

Третье средство – "Фитоверм"

Это средство эффективно борется со взрослым насекомым, потому для лучшего результата следует обработать грядки еще пару раз. Первый результат будет уже примерно через восемь часов после опрыскивания. Препарат помогает в борьбе практически с любыми насекомыми. Его можно использовать и с другими инсектицидами, однако запрещено использовать вместе со средствами, имеющими щелочную реакцию.

Четвертое средство – "Имидор ВРК"

Препарат очень эффективно справляется с вредителями. Вдобавок оно стимулирует рост картофеля. Одной упаковки хватает для обработки около 9 соток. Однако важно помнить, что данное средство отпугивает не только зловредных насекомых, но и полезных, сообщает автор канала "Твоя дача" на "Яндекс.Дзен".

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