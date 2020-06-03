Огурцы порадуют хорошим ростом и вкусными плодами

Уже в самом начале июня можно получить хороший урожай спелых огурцов. Конечно, многое зависит и от погодных условий, но есть несколько правил, которые помогут получить ранний урожай.

Для начала следует подготовить рассаду – в начале марта самый лучший момент для подготовки первой партии. Когда она подрастет, можно пересадить в большие горшки и отнести в теплицу, укрывая на ночь.

Вторая партия высаживается в домашних условиях в начале апреля. После того как рассада взойдет, ее следует пересадить в грунт. А третью следует помещать сразу в землю семенем.

Правило №1

Первый появившийся на растении цветок следует оборвать, чтобы растение быстрее набрало силу и рост.

Правило №2

Когда вырастут первые плоды, необходимо в каждой пазухе оставить только один плод, остальные, чей размер не больше 8 см, следует оторвать. Так огурцы будут быстрее набирать рост. Однако это не справедливо для третьей партии огурцов.

Правило №3

Растение нужно сформировать в одну плетенку, а ветви по бокам удалить. Усы оставлять тоже не следует, сообщает автор канала "Куклы Марины Еремеевой" на "Яндекс.Дзен".

В периоды роста очень важно правильно подкармливать огурцы. На различных этапах растению требуется разный набор питательных веществ. При подкормке нужно соблюдать несколько правил.

Чтобы растение удобно и урожайно росло на грядке, его можно посадить немецким способом.

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