Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Уже в самом начале июня можно получить хороший урожай спелых огурцов. Конечно, многое зависит и от погодных условий, но есть несколько правил, которые помогут получить ранний урожай.
Для начала следует подготовить рассаду – в начале марта самый лучший момент для подготовки первой партии. Когда она подрастет, можно пересадить в большие горшки и отнести в теплицу, укрывая на ночь.
Вторая партия высаживается в домашних условиях в начале апреля. После того как рассада взойдет, ее следует пересадить в грунт. А третью следует помещать сразу в землю семенем.
Правило №1
Первый появившийся на растении цветок следует оборвать, чтобы растение быстрее набрало силу и рост.
Правило №2
Когда вырастут первые плоды, необходимо в каждой пазухе оставить только один плод, остальные, чей размер не больше 8 см, следует оторвать. Так огурцы будут быстрее набирать рост. Однако это не справедливо для третьей партии огурцов.
Правило №3
Растение нужно сформировать в одну плетенку, а ветви по бокам удалить. Усы оставлять тоже не следует, сообщает автор канала "Куклы Марины Еремеевой" на "Яндекс.Дзен".
В периоды роста очень важно правильно подкармливать огурцы. На различных этапах растению требуется разный набор питательных веществ. При подкормке нужно соблюдать несколько правил.
Чтобы растение удобно и урожайно росло на грядке, его можно посадить немецким способом.
Ранее "Утро.ру" рассказало, как бороться с колорадским жуком в огороде.
Американцы воспользовались космическими идеями, проверенными российским опытом