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Вкусные и хрустящие: как добиться раннего урожая огурцов

Вкусные и хрустящие: как добиться раннего урожая огурцов
Фото: pixabay.com
Огурцы порадуют хорошим ростом и вкусными плодами

Уже в самом начале июня можно получить хороший урожай спелых огурцов. Конечно, многое зависит и от погодных условий, но есть несколько правил, которые помогут получить ранний урожай. 

Для начала следует подготовить рассаду – в начале марта самый лучший момент для подготовки первой партии. Когда она подрастет, можно пересадить в большие горшки и отнести в теплицу, укрывая на ночь. 

Вторая партия высаживается в домашних условиях в начале апреля. После того как рассада взойдет, ее следует пересадить в грунт. А третью следует помещать сразу в землю семенем. 

Правило №1

Первый появившийся на растении цветок следует оборвать, чтобы растение быстрее набрало силу и рост. 

Правило №2

Когда вырастут первые плоды, необходимо в каждой пазухе оставить только один плод, остальные, чей размер не больше 8 см, следует оторвать. Так огурцы будут быстрее набирать рост. Однако это не справедливо для третьей партии огурцов.

Правило №3

Растение нужно сформировать в одну плетенку, а ветви по бокам удалить. Усы оставлять тоже не следует, сообщает автор канала "Куклы Марины Еремеевой" на "Яндекс.Дзен". 

В периоды роста очень важно правильно подкармливать огурцы. На различных этапах растению требуется разный набор питательных веществ. При подкормке нужно соблюдать несколько правил. 

Чтобы растение удобно и урожайно росло на грядке, его можно посадить немецким способом. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, как бороться с колорадским жуком в огороде. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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