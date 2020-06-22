Эффективное средство избавит от насекомых на несколько часов

В летнее время отдых на природе нередко портят мошки и комары – их укусы вызывают сильный зуд, а магазинные средства порой бесполезны против насекомых. Позволит отпугнуть мошкару эффективный народный рецепт: он не вызывает аллергии, и его легко приготовить.

Из чего приготовить средство от мошек

От насекомых поможет ванилин. Он отпугивает мелких мошек и защищает от укусов в лесу или во время садовых работ. Некоторые даже используют ванилин против клещей и муравьев, однако в этом случае в рецепт народного средства добавляют уксус и борную кислоту.

Рецепт приготовления средства от насекомых

Чтобы сделать средство в домашних условиях, необходимо взять 2 г ванилина. Стоит отметить, что нужен именно ванилин, а не ванильный сахар. Порошок растворяем в стакане теплой воды – около 250 миллилитров. Затем наносим готовую смесь на кожу.

Препарат от комаров будет действовать около четырех – пяти часов. Ванилин не имеет резкого запаха и не вредит коже, именно поэтому это средство так любят некоторые дачники.

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