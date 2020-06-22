Спасет от мошек: как использовать ванилин на даче

Спасет от мошек: как использовать ванилин на даче
Фото: pixabay.com
Эффективное средство избавит от насекомых на несколько часов

В летнее время отдых на природе нередко портят мошки и комары – их укусы вызывают сильный зуд, а магазинные средства порой бесполезны против насекомых. Позволит отпугнуть мошкару эффективный народный рецепт: он не вызывает аллергии, и его легко приготовить.

Из чего приготовить средство от мошек

От насекомых поможет ванилин. Он отпугивает мелких мошек и защищает от укусов в лесу или во время садовых работ. Некоторые даже используют ванилин против клещей и муравьев, однако в этом случае в рецепт народного средства добавляют уксус и борную кислоту.

Рецепт приготовления средства от насекомых

Чтобы сделать средство в домашних условиях, необходимо взять 2 г ванилина. Стоит отметить, что нужен именно ванилин, а не ванильный сахар. Порошок растворяем в стакане теплой воды – около 250 миллилитров. Затем наносим готовую смесь на кожу.

Препарат от комаров будет действовать около четырех – пяти часов. Ванилин не имеет резкого запаха и не вредит коже, именно поэтому это средство так любят некоторые дачники.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как правильно обрабатывать овощи от вредителей.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Календарь садовода: что нужно делать в огороде 22 июня

Какие работы следует провести на даче, расскажет "Утро.ру"

Смешные анекдоты на 22 июня

Свежие приколы от "Утро.ру" развеселят в начале рабочей недели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей