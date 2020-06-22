Крупные и сочные: рецепт народной прикормки для перца

Крупные и сочные: рецепт народной прикормки для перца
Фото: pixabay.com
Использовать удобрение нужно всего один раз за сезон

Многие огородники знают: чтобы добиться богатого урожая, растения необходимо подкармливать. При этом не все садоводы любят использовать минеральные удобрения и предпочитают органические, которые можно приготовить в домашних условиях. Вырастить крупные и сочные перцы также поможет эффективная прикормка по народному рецепту.

Как вырастить сладкий перец

Эту натуральную прикормку для перца используют, когда овощи остановились в росте. Именно благодаря этому удобрению можно заметно увеличить урожай. Кроме того, использовать средство нужно всего лишь один раз за сезон – дополнительной подкормки сладкий перец не потребует.

Натуральное удобрение помогает раскислить почву и обеспечить корни растений азотом. Именно поэтому перец начинает расти и плодоносить активнее.

Как приготовить прикормку для перца

Рецепт органического удобрения очень прост. Необходимо развести 250 г мела в 10 л воды и добавить туда спичечный коробок мочевины. Вместо последнего ингредиента также можно использовать 1 л травяного чая. Средство выливают на влажную почву по 1 л под каждый куст.

Ранее "Утро.ру" опубликовало народный рецепт подкормки для томатов.

Карина СИРАЗОВА

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