Просто и эффективно: рецепт народной подкормки для томатов

Просто и эффективно: рецепт народной подкормки для томатов
Помидоры. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Всего пяти ингредиентов смогут значительно увеличить урожай

Чтобы урожай помидоров был богатым, нужна правильная подкормка. Ее легко можно изготовить в домашних условиях. Обрабатывать томаты получившимся “чудо-составом” необходимо раз в 10 дней.

Что нужно

Для приготовления подкормки потребуется всего пять ингредиентов. Столовая ложка мочевины (листовая подкормка), она нужна для развития зеленой массы. Йод – 60 капель. Он защитит ваши помидоры от грибка. Немного марганцовки (на кончике столовой ложки) для защиты от болезней. Борная кислота в количестве 1,5 грамма. Она улучшит завязь цветов на помидорах. И последний ингредиент – это обычное молоко. Его понадобится всего 200-250 миллилитров. Этот простой компонент обеспечит томаты кисломолочными бактериями. 

Как сделать

В стакане горячей воды нужно разбавить борную кислоту. Потом туда же добавить марганец, так, чтобы получился темно-розовый раствор. Затем смешиваем получившуюся жидкость с молоком, йодом и мочевиной. После “чудо-раствор” разводим на 10 литров воды и переливаем в опрыскиватель.  

Ранее "Утро.ру" делилось причинами пожелтения листьев у огурцов.

Юлия ЕВГРАФОВА

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