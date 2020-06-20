Всего пяти ингредиентов смогут значительно увеличить урожай

Чтобы урожай помидоров был богатым, нужна правильная подкормка. Ее легко можно изготовить в домашних условиях. Обрабатывать томаты получившимся “чудо-составом” необходимо раз в 10 дней.

Что нужно

Для приготовления подкормки потребуется всего пять ингредиентов. Столовая ложка мочевины (листовая подкормка), она нужна для развития зеленой массы. Йод – 60 капель. Он защитит ваши помидоры от грибка. Немного марганцовки (на кончике столовой ложки) для защиты от болезней. Борная кислота в количестве 1,5 грамма. Она улучшит завязь цветов на помидорах. И последний ингредиент – это обычное молоко. Его понадобится всего 200-250 миллилитров. Этот простой компонент обеспечит томаты кисломолочными бактериями.

Как сделать

В стакане горячей воды нужно разбавить борную кислоту. Потом туда же добавить марганец, так, чтобы получился темно-розовый раствор. Затем смешиваем получившуюся жидкость с молоком, йодом и мочевиной. После “чудо-раствор” разводим на 10 литров воды и переливаем в опрыскиватель.

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