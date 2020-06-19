Ошибки огородников: почему желтеют листья у огурцов

Ошибки огородников: почему желтеют листья у огурцов
Фото: pixabay.com
Несколько секретов помогут вырастить богатый урожая

Многие огородники сталкиваются с такой проблемой, как пожелтение листьев у огурцов. Каковы причины такого явления и что с этим можно сделать – в материале от "Утро.ру".

Листья огурцов могут начать увядать и менять свой цвет после пересадки в открытый грунт. Игнорировать подобные изменения нельзя: это своеобразный сигнал о том, что огородник совершил ошибку.

Причины пожелтения листьев у огурцов

Чаще всего изменения в цвете связаны с неправильным уходом. Например, с обилием или недостатком влаги. Огурцы не должны засыхать или постоянно быть в воде.

Еще одна проблема – это нарушенные правила посадки огурцов. Садить их надо, соблюдая расстояние, иначе более сильные побеги заберут все вещества у соседей. Если рассады получилось много, то необходимо увеличить место для посадки или просто отдать огурцы знакомым.

Дело может быть и во вредителях. Болезни у огурцов также бывают. Тля, мучнистая роса, гниль и клещи – с ними нужно справляться, используя инсектициды. Огородники же иногда применяют народные методы борьбы с вредителями, однако они могут только ухудшить ситуацию.

Огурцы любят тепло, но солнечные лучи им вредят. Свет можно оставлять на листьях ожоги, что и вызывает пожелтение.

Еще одна проблема – нехватка подкормки. В почве может быть недостаточно питательных веществ, из-за чего растение страдает. Также изменения в цвете связаны с перепадом температур.

Таковы причины пожелтения листьев у огурцов. Ранее "Утро.ру" писало, как правильно обрезать огурцы. 

Дарья ПЕТРОВА

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