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Нехитрый прием – обрезание огурцов – позволит повысить огуречный урожай и собрать сочные плоды раньше соседей.
Такой способ можно использовать с тепличными сортами овоща. Обрезать огурцы, конечно, не обязательно, но, если раз попробовать, станет очевидно, что простая манипуляция улучшает урожайность.
Во-первых, удаление нижних листочков поможет растениям меньше затенять друг друга. Тогда можно будет посадить больше кустов в одном ряду.
Во-вторых, если срезать листья, уменьшится массивность зелени, что позволит воздуху свободнее циркулировать в нижней зоне.
В-третьих, дополнительное проветривание снизит вероятность грибковых заболеваний.
И, наконец, обрезка огурцов позволяет избавиться от лишней
зелени, и все питательные вещества будут направлены к зеленцам, что поможет их
быстрому росту, сообщает автор канала "Все о цветоводстве" на "Яндекс.Дзен".
Обрезание лучше делать утром. Кстати, удобно использовать лезвие для бритья, которые предварительно нужно продезинфицировать перекисью водорода.
При
этом лучше выламывать пасынки в первых двух парах нижних листьев. Это ускорит
рост завязей и самих огурцов – так что первый урожай появится раньше, чем у
других садоводов.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как вырастить огурцы на подоконнике.
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