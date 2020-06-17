Простые советы от "Утро.ру" помогут вырастить больше овощей

Нехитрый прием – обрезание огурцов – позволит повысить огуречный урожай и собрать сочные плоды раньше соседей.

Такой способ можно использовать с тепличными сортами овоща. Обрезать огурцы, конечно, не обязательно, но, если раз попробовать, станет очевидно, что простая манипуляция улучшает урожайность.

Во-первых, удаление нижних листочков поможет растениям меньше затенять друг друга. Тогда можно будет посадить больше кустов в одном ряду.

Во-вторых, если срезать листья, уменьшится массивность зелени, что позволит воздуху свободнее циркулировать в нижней зоне.

В-третьих, дополнительное проветривание снизит вероятность грибковых заболеваний.

И, наконец, обрезка огурцов позволяет избавиться от лишней зелени, и все питательные вещества будут направлены к зеленцам, что поможет их быстрому росту, сообщает автор канала "Все о цветоводстве" на "Яндекс.Дзен".



Обрезание лучше делать утром. Кстати, удобно использовать лезвие для бритья, которые предварительно нужно продезинфицировать перекисью водорода.

При этом лучше выламывать пасынки в первых двух парах нижних листьев. Это ускорит рост завязей и самих огурцов – так что первый урожай появится раньше, чем у других садоводов.



Ранее "Утро.ру" рассказывало, как вырастить огурцы на подоконнике.

