Есть три основных способа и несколько тонкостей

Каждый садовод знает, что вишня – дерево неприхотливое. Только вот есть одно "но" – поросль. Ее появление в огороде снизит количество урожая и принесет вред остальным растениям. Чтобы этого не произошло, нужно знать, как бороться с таким врагом.

Что делать

Во-первых, необходимо правильно ухаживать за вишней. А именно: зимой обязательно укрывать корни дерева, проводить обработку от вредителей и болезней, чрезмерно не поливать и не обрезать.

Плюс ко всему, есть несколько способов, как можно избавиться от поросли, если она все-таки появилась. Первое, нужно обработать дерево специальными препаратами – арборицидами. В отличие от гербицидов, этот состав не наносит вред материнскому растению.

Второе – срезать инструментами. Но тут необходимо учитывать несколько тонкостей. Заниматься этим стоит только ранней весной или поздней осенью, тогда самой вишне это не нанесет вреда. Также стоит найти точку роста поросли и обрезать ее под корень, а место среза обработать. Если же вы не прислушаетесь к этим советам, то после удаления побегов их станет только в два - три раза больше.

И последнее, что поможет защитить вишню и получить богатый урожай, – ограждение. Чтобы ограничить корни дерева, нужно в двух метрах от его ствола вкопать в землю листы шифера, железа или пластика (нетоксичного). Глубина такого ограждения должна составлять порядка 60 сантиметров.